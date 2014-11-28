香港《文汇报》：防止占旺“翻发” 警须高度戒备

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月28日社评）
行政长官梁振英昨日指出，警方在旺角的清障行动有效，现时旺角情况已逐步回复正常，但仍然存在「翻发」的可能性。必须看到的是，尽管旺角占领区已被清除，但一些激进分子正在组织反扑，占领「翻发」的风险不容低估，警方须全面戒备，坚决驱散和拘留再占者，绝不能让占领行动卷土重来。法庭限令梁国雄等占领行动搞手禁足旺角，正正反映防范再占的必要性。守法市民此时应避免前往激进分子搞事的旺角，以行动支持警方早日恢复法治，重整社会秩序。
自警方在旺角展开清障以来，激进势力未曾停止过非法集结和与警方对峙。旺角仍然是高危之地，要保住清障行动的成果，还需警方付出更多努力。警方必须乘着成必M障的气势，坚决制止任何再占领的行动。对于胆敢以身试法的激进分子，须立即拘捕，绳之以法，让挑战法治的人付出代价。必须将可能发生的再占领遏止在萌芽状态，不让其有泛滥成灾的机会。
法庭已再三认定占领行动是非法行为。尊重法庭命令是本港作为法治社会的应有之义。任何人都必须遵从法庭的命令，停止继续占领。守法市民宜避免到激进分子搞事的地区围观，以免影响警方执法。同时，应以各种方式向激进分子展示反占领的强大民意，支持警方维护法治，早日恢复正常社会秩序。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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