香港《文汇报》：趁通胀降温 放松政策刺激经济

(8月10日社评)

国家统计局昨日公布,7月CPI同比涨幅为1.8%,创30个月来的新低点,中国通胀进入"1时代".由於农产品及食品价格回落,通胀持续下调是意料中事.不过,此轮通胀下滑反映受疲弱的国内外需求影响,中国实体经济增速放缓,值得关注.在通胀可能出现见底反弹、经济下行风险上升的情况下,中国振兴经济难度加大,更要把握通胀走低的有利条件采取适度宽松政策,大力扶持中小企,刺激实体经济,实现稳增长目标.

7月份通胀涨幅下降,固然与农产品价格涨幅持续回落有关,但更主要是受到经济需求持续萎缩的作用.与CPI同日公布的7月PPI已跌至近3年新低.经济学家认为,PPI同比跌幅持续扩大,反映企业库存压力仍大,上游工业品生产领域需求不旺,中国经济并未摆脱下行通道,实体经济特别是工业企业面临一定的通缩压力.国际国内环境都不理想,投资、消费信心不足,这些因素传递至PPI,最终传导到CPI上.

在全球经济低迷、内外市场需求不足的形势下,中国经济增长的形势不容乐观.种种迹象表明,经济增长放缓趋势明显,因此,下半年通胀将不再是宏调政策的重点,保增长将是重中之重.7月底召开的中国政治局会议也提出,要坚持把稳增长放在更加重要的位置.

为确保达致经济稳增长目标,最关键的是,投入更多的力量帮助企业,降低生产成本,提高生产效率.只有让更多的资金流入实体经济,让企业渡过难关,才能最终提振整体经济.而最新数据显示经济徘徊在底部,通胀持续回落,为宏观政策进一步放松创造空间.中国应抓住现时较为有利的环境,采取适度宽松的政策,掌握好适时降息降准的力度和节奏,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并着力扩大国内需求,改善居民消费能力和环境,创造带动企业投资和消费上涨的良性效果.同时亦要注重松紧结合,防止因为宽松政策、释放流动性可能又会加大未来通胀压力,尤其需要继续实施对楼市的调控措施,以免再次陷入楼市泡沫膨胀、推高通胀的恶性循环.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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