香港《文汇报》：吸取惨痛教训 保障消防安全

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
(6月4日社评)
吉林省德惠市米沙子镇一间禽业公司昨日发生特大火灾，至昨晚已有119人死亡，数十人受伤，是内地13年来死亡人数最多的火灾，敲响了消防安全规管不严的警钟。与以往火灾发生于娱乐场所不同，这次火灾凸显了生产安全隐患的问题。当局须须全面开展安全生产大检查，督促各省市和工厂管理人员共同总结教训，采取有效措施，防止悲剧重演。
这场大火揭露出工人生产期间逃生困难的惨况，引起社会深思工厂安全生产的紧迫性。这次火灾由液氨泄漏引发爆炸，灭火设施不足，事发车间亦仅有一个侧门打开，当时厂房内有逾300名工人，正值交更时间，工人争相逃命引发人踩人，加上吸入氨气以及其他有毒气体，加剧死伤情况。显示工厂管理层防火安全意识措施不足，工厂防火设计不足亦埋下火灾隐患。内地有关当局追究相关人士违章责任，确保装配足够防火设备，提高工厂安全生产水平。
有专家指出，一些工厂为方便储存，会将一些工业原料压缩加工，储存不当易成火警隐患。部分企业忽视生产安全，最终造成严重恶果。当局应进行全面的安全生产运动，内地各省市应严格巡查所有工厂的防火设施，确保工厂按照消防法规，达致国家规定的质量管理水平和消防技术标准；同时须提高所有工厂管理人员的消防安全责任，加强教育工人防火安全和逃生常识。更重要是，必须建立制度化的工厂防火检查和执法机制，形成法律约束力和防火自觉性，有效保障工人安全。
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