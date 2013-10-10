香港《文汇报》：“2+7”框架稳定中国周边环境

（10月10日社评）

国务院总理李克强昨日在“第16次中国－东盟领导人会议”上指出，中国与东盟要以长远眼光看待彼此关系，提出的中国─东盟“2+7”合作框架，凸显出中国积极互惠共赢格局的战略思维。中国主动加强与东盟的政治经济全方位合作，以化解因南海纠纷引起的矛盾，打破美国拉拢东南亚国家的企图。

李克强提出的“2+7”合作框架，其中包括两点政治共识：推进合作的根本在深化战略互信；深化合作的关键是聚焦经济发展；以及积极探讨签署中国－东盟睦邻友好合作条约；启动中国－东盟自贸区升级版进程；加快互联互通基础设施建设等七个领域的合作。习近平主席日前在印尼首次提出要积极探讨和推进中国与东盟签署睦邻友好合作条约，此次李克强总理再次郑重提出，充分显示中国致力于维护地区和平稳定的决心。

中国国力与日俱增，引起东盟国家的忧虑。中国加强与东盟的互利合作，正可消除东盟各国对中国发展不必要的忧虑。中国作为本地区第一大经济体和具有重要影响力的大国，已成为维护地区和平稳定、促进发展繁荣的中坚力量。南海问题只是中国与东盟个别国家关系中的枝节，不应该、也不可能影响中国与东盟合作大局。

近年，美国实施“重返亚太”战略，由其催生的“跨太平洋战略经济伙伴关系协议”（TPP），不断拉拢东盟国家加入而将中国拒之门外。中国与东盟结成利益攸关、损益相连的命运共同体，共谋发展、共创繁荣，更能加深团结互利关系，更不易受到外力的挑拨离间，更有利于本地区的繁荣。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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