香港《文汇报》：加大改善民生力度促进内需

今年中国物价温和上涨有利企业盈利 看好权益类投资--东方证券
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
（4月11日社评）
中国昨日公布今年一季度进出口情况,3月份进口增长大大低於出口增长,令人担心实体经济增长放缓.中国外贸增长疲弱,尤其是进口明显放缓,意味内需不振,增加实体经济下滑的风险.因此,中国更要加快产业升级及开拓新兴市场,保持出口稳定增长,同时加大改善民生力度,促进内需以带动经济平稳较快发展.
在欧美经济低迷,外需市场萎缩的情况下,中国外贸形势不乐观是意料中事.在此情形下,中国第一季度进出口取得7.3%的增速实属不易,却是自2009年第四季度以来的新低,反映中国外贸面临的下行压力仍然较大.但出口统计的数据亦可见到,在当前世界经济增长乏力的情况下,中国拓宽出口,加快高技术、高增值的产品出口,取代传统劳动密集型产品,以及加大与新兴市场国家贸易,弥补欧美市场的颓势,这将是中国出口发展的大势所趋.
进口增速放缓,说明中国需求正在下降,增添对实体经济实现"软着陆"的忧虑.其实,中国正处於经济结构转型、城镇化步伐加速的阶段,振兴内需大有可为,可供挖掘内需潜力空间大,对刺激经济发挥积极作用.受中国外贸数据放缓消息影响,中国A股及港股均受到向下压力,港股更下挫236点,创出近2个月来的新低.中国当局早已预计欧美经济再难以支撑中国经济增长,已逐渐减低对进出口的依赖,改以推动内需来作为催谷经济的新动力.相信中国总体经济形势长远向好,故不必对後市过分看淡.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
本周开始，北京步入一年一度的全国人大、政协两会期。预定今秋召开中共十九大，令今年成为中国的「大事之年」，而今年两会主打经济和发展，核心任务就是为政治大事提供保障、创造氛围，两会要在酝酿中国经济今年新热潮中，摸索出「中国经济新方位」。