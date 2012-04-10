香港《文汇报》：遏通胀不可放松 保增长更需努力

（4月10日社评）

中国国家统计局昨日发布数据显示,3月份居民消费价格指数(CPI)上涨3.6%,超过之前市场3.2%的普遍预期;3月份全国工业生产者出厂价格(PPI)同比则下降0.3%,创下28个月来的历史新低.中国通胀压力虽然持续纾缓,但食品价格上涨对民生的影响仍值得关注.当局在通胀进入温和期之後,仍要加大力度促进新鲜食品的生产,保持供应稳定,消除民众对通胀预期的焦虑.中国3月份通胀上升,主要受到蔬菜、猪肉等新鲜食品价格上涨带动,随着天气回暖,蔬菜收成期到来供应增加,加上猪肉价格回落,4月份通胀升幅将放缓至3.5%以下.3月份通胀即使上升,但仍未超过4%这个当局设定的整体通胀目标.预计通胀未来升幅温和,已非中国政府最迫切解决的问题.

不过,农副产品价格的反弹应当引起中国政府足够的重视.蔬菜、猪肉等新鲜食品价格与普罗大众的生活息息相关,对民生影响最大,若食品价格大幅上涨,不但加重基层市民的生活负担,更会触发社会的通胀预期,会使本来可控的通胀增添变数,增加宏观调控的复杂性.中国今年经济工作的首要任务是保持经济平稳增长,然而,3月份PPI下降并创下历史新低,显示在全球经济疲软的拖累下,中国经济放缓的趋势日益明显,保增长面临严峻挑战.目前,欧美市场需求萎缩,中国出口承受巨大压力;同时,珠三角、长三角、环渤海地区等沿海经济较发达地区经济增速大幅放缓,甚至排在全国末位,反映中国过往的经济发展模式难以持续,需要调整结构、加快转型来适应发展规律.

中国实体经济疲软,不能寄望靠大幅放松银根、加大投资来刺激,相信中国政府对保增长将采取有保有压的策略,对推高通胀效应明显的楼市会依然实施调控政策;对增强经济活力、创造就业职位的中小企,则会引导资金向其倾斜,银根将有所松动,尤其是会借助金融改革,打破国有银行垄断局面,发挥民间资本、社会资本的搞活民间信贷、带动经济增长的正面作用,扭转经济下滑的势头.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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