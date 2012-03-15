香港《文汇报》：调控楼市不动摇 彰显中央决心

（3月15日社评）

11届全国人大五次会议昨日举行记者会,温家宝总理在回答中外记者提问时表示,房价还远远没有回到合理价位,调控不能放松.明确传递出中国进一步促进房价合理回归的坚定决心,全力维护楼市的长期健康稳定发展,避免整体经济被楼市泡沫拖累,人民住房安居受影响.

令人忧虑的是,中国楼市的泡沫不断膨胀,连美国股神巴菲特也认为中国楼市是一场豪赌.一旦楼市泡沫爆破,不仅影响中国的房地产市场,整个经济必然也遭受重创.另一方面,房价与居民收入严重脱节,老百姓买房难,住房难日益突出,为买房背负沉重负担,而地产商却暴富,催生炽热社会怨气.

中国房价过高对国家经济,民生影响广泛,楼市调控能否持续备受关注,尤其今年已是本届政府任期最後一年,民众更想从温总的表态了解楼市调控去向的端倪.温总明确表示调控不能放松,否则将前功尽弃.

很明显这是向大众派发”定心丸”,意味着即使面临阻力,困难再大,中国都将坚定不移地执行调控楼市政策,视之为对国家,对人民负责的重大举措,以确保国计民生的平稳发展.温总继续调控楼市是拨乱反正,市场无需反应过敏.相信在中国积极调控下,经济保持健康向上态势,两地股市能够维持乐观局面.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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