香港《文汇报》：三中全会标志中国改革迈入新时代

（11月13日社评）

举世瞩目的十八届三中全会昨日在北京闭幕，为中国全面深化改革确立了明确的路线图和时间表。三中全会标志中国的改革已迈入崭新的时代，以习近平为总书记的新一代领导人也必将战胜复杂困难和艰巨挑战，带领中国人民走向更加富庶的生活。国家全面深化改革，也将为香港的繁荣稳定和发展增添巨大动力，并将深远地推动世界的发展。

全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，为中国全面深化改革确立了明确的路线图和时间表。路线图描绘了全面深化改革的新蓝图，合理布局了深化改革的重点、顺序、推进方式。时间表是到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，使各方面制度更加成熟更加定型。

35年来，香港经济社会的发展，得益于国家改革开放政策，香港也对内地的改革开放贡献了力量。十八届三中全会将给香港带来难得的历史机遇，必须进一步拓展香港与祖国内地交流合作的广度和深度。在国家改革迈入崭新时代之后，香港的角色会更加重要，香港在「引进来」和「走出去」这两方面所起的作用，并创造香港与内地更大的双赢局面。

国家统计局2009年发布的报告已显示，中国对世界经济增长的贡献率已位居世界第一。国外舆论认为，十八届三中全会已为未来中国经济结构调整定下基调，世界经济将从中获得新的市场空间和投资机会。中国的发展是与世界共赢的发展，在这个意义上讲，十八届三中全会将令升级后的「中国道路」，继续在中国和世界经济发展中发挥更加重要的作用。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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