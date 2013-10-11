香港《文汇报》：总理为港人出声 体现中央关怀

（10月11日社评）

国务院总理李克强要求菲方高度重视马尼拉人质惨剧并严肃对待此事。李总理敦促菲方尽快解决人质事件，表达了中方的严正立场，体现了中央政府对香港同胞的关怀。菲方须权衡利害，及早妥善解决事件，以免影响中菲、港菲关系大局。

李总理向阿基诺三世提出严肃对待人质惨剧的要求，特别提到事件牵动中国人民特别是香港同胞的感情，表达了人质惨剧不单是香港的事情，也是国家的事情。外交部近日亦敦促菲律宾政府高度重视受害者家属的关切，要求菲方采取切实有效措施。李总理对菲方的表态，明确表达了中方对惨剧的立场和关注，充分显示出中央对香港的支持和关怀。

李总理指出，香港人质事件拖时已久，菲方须尽快解决。这既是对菲方的严厉批评，也是强力的敦促。李总理对菲方的严厉批评和强力敦促，菲方必须高度重视，尽速改弦更张。人质事件一日不解决，就会一直影响菲律宾与中国关系的正常发展，这对菲律宾并无任何好处。

在中央的敦促下，阿基诺三世已表示正在继续开展相关调查，致力于妥善处理此事，并已同意两地高级官员就事件展开正式磋商。梁振英亦已向阿基诺三世表明不认同菲方指人质事件已解决的立场，特区政府会促请菲律宾政府严肃跟进香港市民和受害者及其家属提出包括道歉、赔偿等4项诉求。在国家支持的基础上，特区政府与菲方谈判时更须坚定立场，全力向菲方争取合情合理的补偿和权益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。