香港《文汇报》：＂自首骚＂跟随者寡 难逃失败结局

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（12月4日社评）
戴耀廷、陈健民和朱耀明昨日向警方自首，只有62人跟随，与他们所期待的千人、万人自首形成强烈反差，说明他们的所谓＂自首攻势＂已经失败。
＂占中＂搞手涉嫌触犯多项严重刑事罪行，包括煽动非法集会、串谋暴乱、藐视法庭乃至袭警等。＂三丑＂及相关人等自首，只承认《公安条例》下的非法集会罪，即使罪名成立，惩罚也微不足道，极可能罚款了事，只能说明＂三丑＂自首实毫无悔意，做骚意味浓烈。
＂占中＂涉及范围广泛，牵涉罪行类型复杂，绝非一、两条刑事罪行可以覆盖，＂三丑＂选择个人喜欢或量刑较轻的条文，并不能逃避应负的刑责。法律界人士指出，无论被捕还是自首，疑犯所面对控罪没有不同，警方决定采用哪条控罪主要考虑所取得证据，不仅＂三丑＂自首不可以逃避较重的罪行，而且一大批害怕惹上官非、没有跟随＂三丑＂自首的＂占中＂黑手，包括黎智英及反对派立法会议员等，同样不能免于法律的追究。＂占中＂寿终正寝后，警方应搜集充分证据，将所有违法乱港的＂占中＂黑手拘捕归案，不容违法者逍遥法外。
＂占中＂由爆发之日起就与＂和平非暴力＂南辕北辙，＂三丑＂声言的＂爱与和平＂根本是自欺欺人的谎言。＂三丑＂作为始作俑者，企图利用自首占据道德高地，替违法暴力的＂占中＂挽回一些颜面，以继续误导市民。
＂三丑＂不断散播歪理，导致不少年轻人漠视法治，以身试法，为达到目的不惜诉诸暴力。民主不能离开法治，香港发展民主更不能离开基本法，否则，只会陷入永无宁日的灾难之中。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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