香港《文汇报》：大签名向违法「占中」说「不」

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（11月3日社评）
路透香港11月3日 - 违法「占领」行动旷日持久，弄致天怒人怨。「保普选 反占中」大联盟发起的签名大行动，收集到的签名数目之多可说是破纪录。市民纷纷站出来以实际行动向「占中」说「不」，反对违法「占领」的主流民意已经势不可挡，为依法解决违法「占领」行动提供了强大坚实的民意基础。
非法「占领」行动至今已持续三十多天，「占领者」目无法纪，与民为敌，数以百万计市民生活和生计受到影响，许多小企业陷入困境，一些人连饭碗都被打破。「占领者」更不断冲击香港法治，公然违反高等法院颁发的禁制令，损害法庭尊严。
不少市民原本容忍示威者表达诉求的自由，但市民的容忍却换来「占领者」的得寸进尺、变本加厉，肆无忌惮损害市民福祉，导致市民忍无可忍，纷纷站出来以实际行动向「占领」说「不」，市民的反对声音已变得更清晰、更响亮。
香港市民在是次签名大行动中站出来，表达了他们的真正意愿，就是立即「还路于民，恢复秩序，维护法治」。反对派鼓吹所谓「辞职公投」或解散立法会重选来决定是否撤离，是侮辱市民意愿的做法。
民意不可违，民心不可侮，在签名大行动站出来向违法「占中」说「不」的广大市民，实际上已体现了他们在2016年立法会选举中的选择，他们清晰地选择了和平秩序，坚决反对动乱，非法「占中」的搞事者，必将受到选民的惩罚。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。