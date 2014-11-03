香港《文汇报》：大签名向违法「占中」说「不」

（11月3日社评）

路透香港11月3日 - 违法「占领」行动旷日持久，弄致天怒人怨。「保普选 反占中」大联盟发起的签名大行动，收集到的签名数目之多可说是破纪录。市民纷纷站出来以实际行动向「占中」说「不」，反对违法「占领」的主流民意已经势不可挡，为依法解决违法「占领」行动提供了强大坚实的民意基础。

非法「占领」行动至今已持续三十多天，「占领者」目无法纪，与民为敌，数以百万计市民生活和生计受到影响，许多小企业陷入困境，一些人连饭碗都被打破。「占领者」更不断冲击香港法治，公然违反高等法院颁发的禁制令，损害法庭尊严。

不少市民原本容忍示威者表达诉求的自由，但市民的容忍却换来「占领者」的得寸进尺、变本加厉，肆无忌惮损害市民福祉，导致市民忍无可忍，纷纷站出来以实际行动向「占领」说「不」，市民的反对声音已变得更清晰、更响亮。

香港市民在是次签名大行动中站出来，表达了他们的真正意愿，就是立即「还路于民，恢复秩序，维护法治」。反对派鼓吹所谓「辞职公投」或解散立法会重选来决定是否撤离，是侮辱市民意愿的做法。

民意不可违，民心不可侮，在签名大行动站出来向违法「占中」说「不」的广大市民，实际上已体现了他们在2016年立法会选举中的选择，他们清晰地选择了和平秩序，坚决反对动乱，非法「占中」的搞事者，必将受到选民的惩罚。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。