香港《文汇报》：中美亟需构建新型大国关系

（6月3日社评）

一年一度的“香格里拉对话暨亚洲安全会议”于5月31日至6月2日在新加坡香格里拉酒店举行。这次会议呈现了“低调处理冲突，高调强调和平”的氛围。即将到来的中美两国元首会晤，以及中美构建新型大国关系亦成为本次大会关注的焦点。

会议之前日本、菲律宾媒体曾认为，美国防长哈格尔将在会上“围攻中国”。然而，这些“猜想”落空了，美国强调欢迎和支持繁荣的中国，并认为中国的成功有助于地区和全球问题的解决。

过去美国讲重返亚太，遏制中国的意味甚浓，但这次哈格尔强调，同中国构建积极的、具有建设性的关系是美国“亚太再平衡战略”的必要内容。标志着美国对“亚太再平衡战略”作出调整，为即将到来的中美两国元首会晤创造良好气氛。

实际上，如今亚太安全格局与冷战时期有本质的不同。首先，亚太各国之间高度相互依存；其次，即使在美国的亚太盟友之间，安全利益也并非完全重叠；第三，部分亚洲国家希望通过美国的军事存在来保障亚太安全，但也需要中国的巨大市场带领他们走向繁荣。绝大部分亚洲国家不愿意置身于中美泾渭分明、自己必须选边站的“零和游戏”。美国国内也有意见认为，“围堵中国”是“不现实的”。

美国的“再平衡战略”已经在中国引起很大疑虑。中美构建新型大国关系迫在眉睫，“香格里拉对话”上美国对“再平衡战略”作出调整，可视为美国对构建中美新型大国关系的一种回应，接下来的习奥峰会，中美能否消减战略互疑、建立战略互信，正引起各方瞩目。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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