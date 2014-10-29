香港《文汇报》：结束“占中” 接通“沪港通”

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（10月29日社评）
全城引颈以待的「沪港通」，未能如市场预期于10月内开通，令投资者失望。「沪港通」对香港经济发展和国家金融发展发挥重要作用，备受中央支持和香港社会重视。「占中」导致「沪港通」不能如期开通，反映违法「占中」直接损害香港的金融业发展。香港各界应该支持政府依法清场，早日结束「占中」，尽快接通「沪港通」。
「沪港通」是涉及人民币国际化及开放资本帐的重大金融改革，关乎国家安全。香港金融中心建基于法治之上，「占中」正正破坏法治基础，动摇香港金融业的根基。「沪港通」本来万事俱备，但在违法「占中」行动的冲击下，「沪港通」未能如期开通，令业界和许多港人感到失望。
「沪港通」于今年4月10日正式公布设立，即时成为刺激本港股市的强心针，当日恒指收市报23,186点，其后最高曾见25,363点，即累计上升达2,177点之多，升幅达9.3%。但是，「占中」爆发以后，市场情绪由乐观转趋审慎，导致恒指大幅回落，打回原形。「沪港通」暂缓开通，说明「占中」破坏两地关系，香港金融业发展受挫。
中央一向重视香港的经济发展，希望借助香港法治完善、资讯自由等优势，推动国家的金融改革，例如将香港定位为人民币离岸中心，为人民币国际化铺路，同时巩固香港金融中心地位，实现两地互利双赢。这要看本港市民能否齐心协力，令「占中」乱局早日结束。
需要指出的是，有些市民虽然渴望尽快开路恢复交通，但又不赞成警方使用武力清场。这种矛盾的心态会导致冲击法治、瘫痪管治的乱局无了期地拖下去，对香港发展经济、改善民生没有任何好处。香港已经为政争不休而付出沉重代价，不能任由「占中」泛滥恶化，令香港错失发展良机。广大市民痛定思痛，应全力支持警方果断清场，彻底消除「占中」混乱，重整法治和秩序，为「沪港通」开通创造有利条件。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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