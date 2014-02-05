香港《文汇报》：勿作大鳄“提款机” 港股沽空须规管

（2月5日社评）

中美经济数据差，加上美国加速退市，令外围股市下挫。港股马年的首个交易日也不能幸免，收市大跌637点，跌幅是26个月以来最大。需要警惕的是，香港经济基调良好，港股却成了跌市重灾区，说明大鳄借机沽空港股，将香港当作“提款机”。面对美国退市下市场震荡将陆续有来，香港应参考其他市场做法，尽快引入禁止沽空机制，以维护香港金融体系稳定。

美国最新的制造业数据远逊市场预期，触发投资者对美国经济前景的忧虑，拖累美股三大指数急挫。内地官方1月份制造业采购经理指数为50.5，较12月回落了0.5个百分点，加深市场恐慌情绪。同时，多个新兴市场的“走资潮”仍在持续，截至上周三，一周内新兴市场基金走资就高达53.06亿美元。香港金融市场资金来去自由，在今轮“走资潮”中亦不能独善其身。港汇持续偏软，连续7日处于7.76低水平，显示资金有流出香港趋势。在众多利淡因素下，港股大幅急挫，在马年开了一个“大黑盘”。

一些新兴国家由于财赤严重、股市泡沫过大，在“走资潮”之下出现股汇震荡不足为奇。但香港经济基调稳健，财政储备丰厚，港股市盈率更降至近几年最低，但港股跌幅竟与这些市场不遑多让，反映国际炒家利用“走资潮”消息在造淡港股。在这一轮大跌市中，港股的沽空比率一度急升至12.28%，创下5个月高位，甚至较金融海啸时的最高沽空比率9.7%还要高，说明国际炒家沽空港股力度之大。这一方面是由于市场信心脆弱，炒家只要大手造淡随时可引发恐慌性抛售，赚取暴利；另一方面，香港对于热钱及沽空都没有规管，更令香港成为国际炒家的“沽空天堂”。

与其他地区的交易所相比，香港的沽空制度明显存在规管不足的缺陷。少数国际炒家随意舞高弄低，狂轰滥炸，加大股市波幅，令小投资者损失惨重之余，也冲击金融系统稳定。面对这一轮全球股市震荡，香港必须紮紧防护墙，效法其他国家对沽空作出限制，以保护投资者利益。(A03)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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