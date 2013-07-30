《文汇报》：审计地方债长远利好

（7月30日社评）

受国家审计署将审计地方政府债务消息影响，昨日A股大幅下挫，市场忧虑审计地方债意味着中央「收水」，这是过虑的心理反应。此次中央进行地方债审计，意义既在于摸清地方债务状况及隐患，更重要的是要扭转「以GDP论英雄」的政绩观，引导资金流向实体经济，促使中国经济发展更稳健。

过去一段时间，内地在投资需求的拉动下，许多地方政府不惜借债大兴土木， GDP立竿见影地飙升，但地方债务亦增长迅速。国家审计署对包括中央及地方政府在内的债务全面审核，目的旨在摸清目前地方政府债务的真实数字，让中央和社会各界心里都有个底。股市将此次审计视为重大利空，担心中央为防地方债「爆煲」将进一步收紧信贷，未免是心理的过度反应。

中国的地方债问题近期备受海内外关注。因此，此次地方债审计不仅可以摸清地方债务的家底，也是对地方债券规范化、透明化操作的重要举措，警醒地方政府不要过度扩张。在此过程中，也让外界了解中国地方债务问题的真实情况，避免产生不必要的猜测。

此次全面审计地方债意义就在于提供清晰的数据支持，帮助中央科学决策。而扭转「以GDP论英雄」的观念，正是深化改革的最佳切入点。未来在发展经济的同时，也把民生改善、社会进步、生态效益等指标和实绩作为重要考核内容，资金将更多地流向实体经济，为中国经济的可持续健康发展创造良好条件。实体经济更稳健，自然也会反映在股市上，股民应该更有信心，这对股市长远发展是重大利好

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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