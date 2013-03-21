香港《文汇报》：避免欧债恶化 欧盟须检讨对策

（3月21日社评）

塞浦路斯政府银行存款税议案以36票反对、19票弃权被否决。塞浦路斯虽避过存款税争议，但国家财政仍陷泥潭，欧盟多国因各自的政治经济利益，对援助产生厌倦情绪。欧元集团在协调难度大增的情况下，对如何拯救塞浦路斯仍然茫无头绪，凸显欧盟内部矛盾重重，欧债危机有可能恶化。欧盟需检讨援助对策，避免危机恶化影响环球金融市场。

虽然有关议案在全无赞成票的情况下被否决，但塞浦路斯征存款税的背后，凸显出欧盟各国各自为政、逐渐松散。塞浦路斯银行贷款涉及不少外国存户，该国欲以存款税转移自身债务予外国，只会触动外资逃亡潮和全国挤提，更激发塞浦路斯和俄罗斯之间的矛盾，增加欧盟国和俄罗斯的裂痕。

塞浦路斯目前积极向俄罗斯求援，游说延长贷款期限。为免令国家债务违约，塞浦路斯料将进一步争取与欧洲联盟执行委员会、欧洲央行与国际货币基金重新讨论贷款条件。然而，这些重要欧元集团协助欧盟各国的热情有淡化趋势，援助协调难度大增。塞浦路斯存款税事件重燃欧债危机忧虑，税案被否决后，现时塞浦路斯金融体系仍然命悬一线，欧盟各国应开启新一轮谈判。100亿欧元援助只属很小数目，欧元集团应妥善解决。

从欧盟各国对塞浦路斯的援助态度来看，亟须欧盟各国从事件中检讨对策，积极找寻出路。塞浦路斯经济规模虽小，但如出现无序违约，仍会威胁欧元地位，若再次触发欧洲多国政经动荡，随时牵动全球金融市场。欧盟过去为应付欧债危机费尽心力，近半年形势有所纾缓，塞浦路斯在欧元区存留与否、塞浦路斯如何自救，都需要欧盟各国重新检视对策，团结应对，否则将进一步影响国际投资者对欧元区的信心。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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