香港《文汇报》：G20峰会中国影响力日益彰显

(9月6日社评)

国家主席习近平昨日在俄罗斯出席20国集团(G20)峰会。此次G20峰会在环球经济复苏缓慢、美国欲对叙利亚动武的背景下召开，「习普会」和「习奥会」将是本次峰会的重头戏。美俄两国领导人都将在重大国际问题争取中国的支持，凸显中国在维护世界政局稳定上发挥更重要的积极作用。

当前世界经济增长动力不足，因此此次峰会主题为「促进经济增长和创造就业岗位」。在世界经济增长依然脆弱的背景下，稳中求进的中国经济正越来越为世界所期待。习近平还将继续与各国领导人共同探讨改善全球治理，特别是加大力度，对国际货币基金组织等机构进行进一步改革，推动国际经济秩序更趋合理。

G20领导人峰会也是重要的国际外交舞台，领导人会晤备受关注。连日来，美国可能对叙利亚动武的消息牵动各方神经。在对叙利亚动武问题上，俄罗斯和美国持相反的态度。而且由于斯诺登事件，奥巴马和普京已经明确不会在此次G20峰会上进行双边会晤，美俄关系陷入近年来的低潮期。

相比之下，习近平已与普京会晤，中俄更签署了多项合作文件，普京表示希望要进一步加强两国间的合作。这说明俄罗斯高度重视巩固中俄全面战略协作伙伴关系，共同应对新威胁。

中美关系也是中国全球外交战略的重中之重。在叙利亚问题上，中国将会表明立场。习近平在G20峰会上对叙利亚问题的表态，将发挥重大影响。此次G20峰会，将显示中国外交斡旋对国际政局越来越具影响力。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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