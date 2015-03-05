去年香港10亿美元富豪数目称冠亚洲城市--调查

路透香港3月5日 - 国际房地产顾问--莱坊与中银国际周四发表最新一份《财富报告》显示，去年香港是拥有最多10亿美元富豪的亚洲城市，占53名；而亚洲则为超高资产净值/超级富豪（即拥有资产净值3,000万美元或以上）数目增长率最高的地区。

去年全球10亿富豪数目最多的头五个城市依次为纽约、莫斯科、香港、伦敦及北京。以国家计算，现时中国拥有10亿美元的富豪数目排名全球第二，紧随美国之后，但报告估计，10年后中国的10亿富豪数目将会增至154名，成为全球10亿富豪数目增长最多的国家。

报告调查了全球97个国家，合共108个城市。结果发现，去年平均每天有约15人加入超级富豪行列，将这增速于未来10年持续，预计全球超高资产净值人士的数目将于期内攀升34%至总数接近23.12万人。

从地区层面来看，最明显的是亚洲2014年超越了北美洲成为超高资产净值人士数目增长第二高的地区；欧洲仍是超级富豪增长数目排名的首位。

＂在2014年到2024年间，香港和中国的富豪人数将分别上升多于40%和80%。＂莱坊董事及大中华研究及谘询部主管纪言迅表示。

莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt表示，亚洲掘起，因而对亚洲区内外优质物业的影响是《财富报告》中所敍述的重点之一。当中的财富增长定必对亚洲和澳大利西亚的豪宅市场构成影响。尽管当中不少市场的政策制定者会推出措施，以减慢楼价升幅或阻止非本地人士购入物业，但料区内重要城市和第二居所地点于未来五年会有强劲的价格升幅。

报告称，中国和香港的超高资产净值人士平均每人分别拥有4.7个和4.6个住宅物业，膺全球首两位。香港豪宅价格仍然是全球第二高，排名在摩纳哥之后。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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