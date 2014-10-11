《焦点》香港示威者安营扎寨 准备打持久战

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港10月11日（记者 Donny Kwok/Diana Chan） - 夜间有数百名学生示威者在香港主要示威地点扎营。香港政府取消与示威学生领袖的对话后，民主运动再次出现势头上升的迹象。

上月底时示威活动升级，过去一周“占中”运动支持度明显下降，不过本周五又出现了超过万人的示威。

运动领导人之一戴耀廷表示：“在这里搭建帐篷是展示我们长期留守的决心。”

示威活动领袖周五呼吁追随者做好长期抗争的准备，但不打算扩大示威活动区域。示威活动已造成交通阻塞和商业损失，引发了一些香港民众的不满。

目前还不清楚，香港政府对占领行动还能容忍多长时间，以及僵局将如何化解。目前来看，现场警力仍不多，港府看来不愿引发新的冲突。

9月28日，防暴警察对聚集在香港政府总部附近的示威者使用了催泪瓦斯，但此后当局采取了较为温和的立场。

超过100顶五颜六色的帐篷分布在夏悫道（Harcourt Road），还有数十个红色和蓝色的便携式帐篷充当物资供应和急救站点，储存着水、饼干、方便面和谷物类食品。

“在现时处于瓶颈状态下，我们能做的就是留下来，继续占领行动。”抗议者Travis Chu说道，他与四个朋友都坐在路上。

周六凌晨，不少人以跑马拉松的形式对学生们表示支持，桥上仍挂着雨伞和示威的标语，上书要求完全民主的口号和讽刺特首梁振英的画像。

香港的“占中”示威活动令北京当局面临1989年天安门事件以来最严峻的政治挑战之一。

北京当局担心香港的民主运动蔓延到内地。中国当局称香港“占中”行动非法，将问题交予梁振英解决。目前为止，梁振英未理会示威者提出的完全民主并呼吁其下台的要求。

民建联主席谭耀宗在与梁振英会面后表示，应该尽快消除示威活动，但这不是简单的事情，目前时机还不成熟。民建联是支持中央政府的香港政党。

在香港亲民主议员周四要求对特首梁振英在公司任职期间收取640万美元资金一事进行反腐调查的当天，港府决定取消原定周五与学生的对话。

香港政务司司长林郑月娥表示，学界代表坚持争取违反基本法的公民提名，并趁会面号召更多市民集结，扩大堵塞。她表示，与香港学联对话的基础已被动摇，暂不与学联代表会面。

中国国务院总理李克强指出，香港政府有能力维护香港的经济繁荣和社会稳定。这是中国领导层首次对香港发生的示威活动发表直接公开评论。

李克强在德国访问期间表示，香港保持长期的繁荣和稳定不仅符合中国的利益，更符合香港居民的利益。（完）