香港金管局：网上银行月均交易7.3万亿港元 下周推网络防卫计划

路透香港5月12日 - 香港金融管理局周四称，网上银行去年平均每月交易金额达7.3万亿港元，金管局下周将推出银行业的网络防卫计划。

金管局总裁陈德霖在专栏《汇思》中撰文指出，网上银行已变成市民日常生活倚重的环节，香港有提供网上或流动服务的银行中，近一半客户都有使用有关服务，网上银行帐户已超过1,100万个，网上银行的交易额和交易量逐年攀升，去年平均每月处理交易量高达1,700万，金额达7.3万亿港元。

今年3月，金管局成立“金融科技促进办公室”推动金融科技的发展，陈德霖称，金管局将会在下周举行网络安全高峰会，推出银行业的“网络防卫计划”，主要工作包括网络安全风险和应对能力的评估、人才培训及业界资讯互享。

黑客的攻击手法层出不穷，金管局去年接获19宗报告，称银行受分布式阻断服务攻击（简称DDoS，以大流量造成网络交通阻塞），当中6宗更以实施DDoS作威胁，向银行进行勒索。幸而银行服务未有因DDoS而受严重影响。

近日，有香港银行的个别网上股票户口被不法之徒入侵，盗用户口进行股票买卖，估计他们可能由两个途径入侵：一是透过网络在客户的个人电脑植入恶意程式，盗取其网上银行密码；第二个可能是以电脑程式不断尝试而“撞中”用户帐号和密码。

金管局亦已与银行业界商讨如何进一步强化防范和侦测可疑网上股票买卖交易的措施。（完）