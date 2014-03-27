香港《经济日报》：网络金融应管 中央须一视同仁

(3月27日社评)

内地网络金融突遭中央「封杀」，遭疑是否为传统银行护航。网络金融固应监管，惟现时严限其交易额，恐碍金融创新与市场化，中央应做的是将其规管与传统金融平台一视同仁。

今年来表现强势的内地科网股近日突偏软，此除因投资者高位回吐锁定利润，更因内地四大国有银行高调出招，大幅缩减支付宝等网络金融产品的支付限额，压缩其发展与生存空间，变相封杀，人民银行在本周一更发文为大银行背书，反映中央正收紧网络金融监管。

支付宝等网络金融产品在香港出现，势遭金融监管机构严格规管，而非如内地般「无王管」大半年。此或因国情所致，中央或有意借网络金融，打破银行垄断享暴利的局面，促金融改革与市场化。惟网络金融迅速膨胀，既令传统银行大力反弹，且任由其壮大恐影响金融风险。

中央仅从限制网络金融产品的规模入手，甚或封堵其资金出路，令外界质疑中央是否在国有银行等既得利益者的庞大压力下，不惜封杀网络金融，以保传统银行业的垄断利益。

惟中央极重视金融安全，故对网络金融难长时间放任，任其无序发展为未来埋下炸弹。然而，总理李克强曾在政府工作报告中表明，要使市场在资源配置中起决定性作用。此须中央营造有利市场公平竞争的环境，若套用在金融业，中央对不同金融平台的监管，应保持一致。

市场发展超前监管制度，不但是金融业面对的问题，其他行业亦如此。中央要市场化，监管制度既要与时并进，更必须一视同仁，避免对不同平台参与者的监管不对称，扼杀市场活力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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