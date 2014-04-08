香港科网股泡沫成分不大 待调整后可重新吸纳--景顺

路透香港4月8日 -环球投资管理公司景顺(IVZ.N)周二称，香港科网股连升五个季度后估值昂贵，不过现阶段泡沫成分不大，因此可在调整至合理水平后继续增持。

本地科网股龙头腾讯(0700.HK)于3月7日股价触及创纪录的646港元后即开始辗转下滑，以周二收市价计从高位回吐21%，引发市场对科网股前景担忧。

景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监陈柏钜在记者会上称，以美国为首的全球科网股升幅主要出现在去年，中国以至亚洲的科网股自去年三、四季才开始上升；在连升五个季度后，本地科网股估值昂贵。

但他指出，“15年前的科网股只是概念，现今的科网股有盈利和现金流的支撑，属于价值投资。”

负责中国股票的景顺香港投资总监邓伟基表示，长远仍看好科网股，因其商业模式綑绑着实体消费，如网络游戏、基金、保险等。待科网股短期调整至合理估值水平后，可以因应个别公司的未来增长动力而继续吸纳。

“即使换马至旧经济股份，亦要面对宏观经济欠佳和坏帐风险上升，未必能带来更好回报。”他说。

他并称，现阶段科网股的泡沫成分不大，即使网上交易利润不多，但零售额与美国公司相若，令一些尚未获利的公司有机会于1-2年内取得盈利。

此外，邓伟基称，预期今明两年中国GDP增长为7-7.5%，今年首季增速较慢，但不预期中国政府会推出大规模刺激经济措施，因为在就业稳定的情况下，重点在于改革。除非GDP增速降至7%以下，政府才会从财政和货币手段刺激经济。（完）

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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