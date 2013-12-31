香港《经济日报》：“习”权改革破利益集团阻挠

（12月31日社评）

中央昨宣布总书记习近平任全面深化改革领导小组组长，因内地改革已不单是改善经济环境，更关键是中共自我革命，打破国企等内部阻力，要由上而下促改革。

上月召开的中共十八届三中全会，决定成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计。中共中央政治局昨宣布，习近平将亲任小组组长，改变过去总书记掌党务、外交，国务院总理掌经济、社会事务的分工。

深改组由中共中央设立，层级较国务院高，外界故关注习近平和总理李克强的关系是否出现微妙变化。惟由总书记担改革大旗，在目前有其现实需要。因内地要推动改革，已非如80年代改革开放初期般，现在关键在于改革正受国企、地方诸侯等中共党内的特殊利益集团力阻。

就如经济改革要扭转国进民退，社会改革要推收入再分配，政治改革要大力反腐，特殊利益集团的反弹与阻挠将极大。然而，若单靠国务院推改革，往往出现改革政令难出中南海之困。因国务院并没有对国企、地方诸侯的实质人事权，这些权力均由中共的党中央指挥，国务院根本欠足够权力。

故内地改革的成败，关键是中共必须有自我革命的决心和气魄，否则改革势难铺开。由习近平担任深改组组长，现实上有利他凝聚更大政治能量，形成由上而下的重大改革动能。

惟习近平进一步集权，或令外界忧中国将走向专权。他必须做到集权而非专权，要与人民站在同一阵綫而非对立面。故习近平要政经集权，更须倚重民权，借人民力量广泛监督诸侯、国企，形成另一股由下而上的改革能量，才最有利做出改革成绩。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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