《信报》：人口老化形势逼人 “单独二胎”及早防患

（11月18日社评）

十八届三中全会决定启动实行「单独二胎」政策，准许一方是独生子女的夫妻生育第二胎。随着人口红利逐步消失，中国不及早调整计划生育政策，经济增长势必受拖慢，如今推行「单独二胎」，政策落实已不宜延宕。

过去实施强制性「一孩政策」，导致人口结构愈来愈失衡。妇女总和生育率当前约1.4，一般而言，若生育率小于2.1，意味新生人口已不足以弥补其父母一代数目。而60岁及以上人口占总人口比例，到今年底将达到2亿，估计2025年增至3亿。

按照对中国人口变化的长期推算，到本世纪结束，中国人口规模或将缩减至8亿，美国增至约6亿。中国人口加速老龄化，在「小康社会」目标未达之前，国家已「未富先老」。

预计政策实施后，未来几年出生人口并不会大幅增加，到2020年，总人口仍将明显低于14亿3千万水平。实施「单独二胎」后，专家估计，每年婴儿出生量会增加1-2百万。

然而，新政策能否有效持续刺激育龄妇女普遍多生育，还是未知之数。经济学家贝克把生育、抚养、教育孩子而投入的物质和时间资源，来分析夫妻对孩子数目的需求。

过去40年，中国妇女总和生育率由1970年5.8，下降至目前约1.4，虽然此举与强制性计划「一孩生育」相关，但在抚育孩子的成本近年有增无减下，「单独二胎」未必轻易打破年青一代夫妇已习惯的「一家三口」模式。

事到如今，改革人口政策由发展方向已十分清晰。过去30年强制计划生育，矫枉而过正，政策成本相当沉重。如今化解人口规模萎缩趋势的威胁，政策全面推行委实宜早不宜迟。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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