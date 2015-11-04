《信报》：国产大飞机 莫再让速度吃掉安全

（11月4日社评）

中国自主研制的C919大型民航客机前日在上海浦东正式亮相，国内民众的反应是喜忧参半。喜的是，中国终于有能力生产运载超过150人以上的大飞机；忧的是，国产大飞机的安全性尚未有足够的保证，不少网民调侃道：＂要让领导先坐以证明其安全性。＂

国家领导人每次访问欧美，耗资巨款买飞机差不多是指定动作。以国家主席习近平前不久访问美国为例，第一站踏足西雅图，一出手就买了300架波音飞机，价值380亿美元。即使足不出户，德国总理默克尔访华来了，中国还是订购了130架空中巴士客机，价值170亿欧罗。假如中国有能力生产大飞机，情况会不会改观？

国产大飞机制造商，中国商用飞机公司副总经理吴光辉表示，C919名字之中，第一个9寓意天长地久，19则代表其最大载客量为一百九十座位。此外，C分别是China和商飞公司英文缩写COMAC的首字母，还寓意要与空中巴士（Airbus）和波音（Boeing）形成ABC并立格局。如此说来，国产大飞机的野心不可谓不宏大。

撇开C919并非百分百中国制造不论（核心设备如引擎仍然是国外进口货），国产大飞机缘何无法予人充足的信心？第一个原因当然是这款崭新客机尚未通过严格测试，试飞在明年开始，预计须试飞三年。另一个原因则在于，中国制造存在着太多不光采的惨痛教训。

2011年7月23日，温州发生震惊世界的动车追撞事故，40人死亡，百多人受伤，让人一下子对于大跃进似的中国高铁系统，浮起了一个极大问号。当时流行一时的负面印象是国产铁路的高速吃掉了安全系数：＂如果没有安全保障，高铁只能是高速运行的活棺材！＂

事隔四年了，中国高铁系统发展尚算没有新的差池，且起码有三个相当令人安慰的现象，首先是高铁载客量愈来愈多，去年有8亿多人次选择高铁出行，其中最繁忙的京沪高铁，一条线就有过亿人次乘坐。其次，温州车祸之后，铁道部宣布＂降速运行＂，设计最高时速350公里的高铁，以时速300百公里开行，近日有消息指出，中国高铁明年要恢复至时速350公里。这两个现象，皆反映中国高铁重拾信心。

至于第三个现象，更加让人鼓舞，中国高铁技术不但有能力输出国外，甚至得到美国和英国垂青。中美两国将组建高铁项目合资公司，建设并经营贯通拉斯维加斯到洛杉矶的美国西部快线，全程370公里，预计总投资额127亿美元，将是中国在美国建设的首个高铁项目。

英国方面，对于中国有意投资高铁二号线（HS2），该国表示欢迎，虽然中国的竞标对手还有德国和法国，但中英双方已于今年4月成立铁路联合工作组，就英国高铁项目的总体计划、相关政策、高铁设计、建设和运营能力等等进行了交流。换言之，英国对于中国在建设高铁领域的专业技能非常感兴趣。

既然中国高铁能够扭转温州事故所造成的尴尬局面，从惨痛教训之中重新起步，并且提速，那么国产大飞机亦可作如是观，发展初期难免会遇上一些波折，但与空中巴士和波音形成ABC鼎足而三的目标，并非痴人说梦。不过归根究柢，安全第一，人命无价，国产大飞机无论如何不能再让速度吃掉安全。（完）