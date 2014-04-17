《信报》：中国退市比美国还要急

（4月17日财经评论）

中国退市比美国还要急/ 习广思

脱下官袍，贝南奇的讲话比以往锋利。早前在美国一个研讨会上，印度央行拉詹继续批评联储局的退市政策，完全不顾新兴市场所承受的资金流出风险，又发炮批评IMF偏帮美国等发达国的货币政策，对量宽的溢出效应轻描淡写。在场的贝南奇随即扞衞量宽，表示美国一直有听新兴市场的想法。美国退市有没有理会新兴市场？这问题早有答案。耶伦在新兴市场走资时已讲明，只有美国国内经济放缓，才影响其货币政策。联储局在3月议息纪录中，特别提到其担心市场对利率指引的预期，不希望见到加息预期升温。耶伦早前特别提到金融稳定风险，或会要求加强银行的资金及流动性标准。

联储局在退市路上，与其说会聆听新兴市场，不如说联储局更关注华尔街。联储局小心翼翼地担心加息预期，说穿了，其所担心的是债息一旦急速上升，将拖累正在微弱复苏的经济。美股企业季绩至今不过不失，为美股营造了短暂反弹的空间。然而，港股走势在周二已经同美股背驰，美股反弹但港股回落，皆因被中国因素扯低。中国内地公布首季GDP增长7.4%，叫做高过预期的7.3%，恒指一度上升近200点，午后打回原形升至22,696点，上升24点；大市成交额仅544亿港元，长假前观望为上。“沪港通”热潮冷却后，折让H股炒作转淡，加上中资股续调整，大市依靠一批“本地姜”、传统蓝筹股支撑，友邦(1299.HK)、利丰(0494.HK)及汇控(0005.HK)支持恒指。

尽管腾讯(0700.HK)反弹，但弹力之弱反映动力股调整未完，濠赌股走势持续走低。中国打贪反腐是收水第一击，也是对濠赌股打击的第一波。最新信贷增长放慢，是濠赌股另一个隐忧。香港濠赌分析员未有担心这一点，但美股分析员非如是观。富国银行分析员CameronMcKnight周二指出，中国信贷收缩是澳门赌场贵宾厅（VIP）博彩收入的指标，有迹象显示新增信贷跌幅并未见底，预期澳门赌场VIP收入在未来6个月将显着回落。分析员的意见成为美国濠赌股周二急挫的理由，昨天拖累香港濠赌股。正所谓四面楚歌，处处皆有看淡的理由，濠赌股每个反弹，都未能重获市场信心。去年的股王曾风光一时，这一刻投资者不宜恋栈，银娱(0027.HK)自3月后，股价弹极都穿不到50天线。(B01)

英镑小心走势陷阱/ 苏子

踏入2月之后，去年表现差劲的商品货币有不俗的表现，但欧罗、英镑及日圆等主要货币，却一直陷入只有大约300点子波幅的异常窄幅争持；期间不论联储局的议息结果、主席耶伦的记者会发言，还是一直是市场炒作焦点的美国非农业就业数据结果，均未能为上述货币打破持续多时的窄幅闷局。这种极不寻常现象，其实已吸引大量投资者等待重大技术性破位才顺势入市。正因如此，这反令汇价容易出现假突破，使到破位追入而又未能见好即收的投资者中伏损手的可能性大增。目前汇价的破位，背后若不是有令人信服的基本面及央行政策配合，投资者便一定要提防极可能是技术上的假突破陷阱。

毕竟今天只要透过智能电话或平板电脑，大量即时的技术分析资讯已可免费取得，散户们如此容易取得这方面的资讯，基本上已与专业的大户投资者分别不大。可惜市场是以零和形式运作，因此大户们在资本优势下，可以利用走势陷阱来玩弄散户们图利，而这正正是散户与大户们的最大分别！若没有令人信服的基本面及央行政策令到有大量新资金投入市场，则汇价的所谓破位，便有极高机会成为散户们不自觉地“高买低卖”，成为典型输钱现象。

昨天英国公布的就业数据结果非常强劲，失业率已跌破英伦银行之前设置的加息前瞻指引门槛7%，达到6.9%，远较2月份的7.2%低。利好数据公布后，英镑兑美元迅即突破1.6735╱1.6750美元的重要即市阻力区，但飙升到上周五的1.6820美元高位附近时，却又乏力突破，高位触及1.6818美元便已见顶回落。由于1.6820美元为市场极为瞩目的关键阻力位，在利好数据公布后，其实汇价应可顺利突破，因为始终是有利好基本因素配合破位。不过昨天应该破位再升之时，却又仅差2点子才能成功突破，令即市走势变得十分蛊惑，似乎是大户正制造陷阱令不看好的投资者短线获利，又令到看好者不敢高追。随后才出现真正重大突破，届时才使到不看好的投资者由赚变蚀，令汇价出现真突破的机会大增。(B10)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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