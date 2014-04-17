《信报》：中国退市比美国还要急

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
（4月17日财经评论）
中国退市比美国还要急/ 习广思
脱下官袍，贝南奇的讲话比以往锋利。早前在美国一个研讨会上，印度央行拉詹继续批评联储局的退市政策，完全不顾新兴市场所承受的资金流出风险，又发炮批评IMF偏帮美国等发达国的货币政策，对量宽的溢出效应轻描淡写。在场的贝南奇随即扞衞量宽，表示美国一直有听新兴市场的想法。美国退市有没有理会新兴市场？这问题早有答案。耶伦在新兴市场走资时已讲明，只有美国国内经济放缓，才影响其货币政策。联储局在3月议息纪录中，特别提到其担心市场对利率指引的预期，不希望见到加息预期升温。耶伦早前特别提到金融稳定风险，或会要求加强银行的资金及流动性标准。
联储局在退市路上，与其说会聆听新兴市场，不如说联储局更关注华尔街。联储局小心翼翼地担心加息预期，说穿了，其所担心的是债息一旦急速上升，将拖累正在微弱复苏的经济。美股企业季绩至今不过不失，为美股营造了短暂反弹的空间。然而，港股走势在周二已经同美股背驰，美股反弹但港股回落，皆因被中国因素扯低。中国内地公布首季GDP增长7.4%，叫做高过预期的7.3%，恒指一度上升近200点，午后打回原形升至22,696点，上升24点；大市成交额仅544亿港元，长假前观望为上。“沪港通”热潮冷却后，折让H股炒作转淡，加上中资股续调整，大市依靠一批“本地姜”、传统蓝筹股支撑，友邦(1299.HK)、利丰(0494.HK)及汇控(0005.HK)支持恒指。
尽管腾讯(0700.HK)反弹，但弹力之弱反映动力股调整未完，濠赌股走势持续走低。中国打贪反腐是收水第一击，也是对濠赌股打击的第一波。最新信贷增长放慢，是濠赌股另一个隐忧。香港濠赌分析员未有担心这一点，但美股分析员非如是观。富国银行分析员CameronMcKnight周二指出，中国信贷收缩是澳门赌场贵宾厅（VIP）博彩收入的指标，有迹象显示新增信贷跌幅并未见底，预期澳门赌场VIP收入在未来6个月将显着回落。分析员的意见成为美国濠赌股周二急挫的理由，昨天拖累香港濠赌股。正所谓四面楚歌，处处皆有看淡的理由，濠赌股每个反弹，都未能重获市场信心。去年的股王曾风光一时，这一刻投资者不宜恋栈，银娱(0027.HK)自3月后，股价弹极都穿不到50天线。(B01)
英镑小心走势陷阱/ 苏子
踏入2月之后，去年表现差劲的商品货币有不俗的表现，但欧罗、英镑及日圆等主要货币，却一直陷入只有大约300点子波幅的异常窄幅争持；期间不论联储局的议息结果、主席耶伦的记者会发言，还是一直是市场炒作焦点的美国非农业就业数据结果，均未能为上述货币打破持续多时的窄幅闷局。这种极不寻常现象，其实已吸引大量投资者等待重大技术性破位才顺势入市。正因如此，这反令汇价容易出现假突破，使到破位追入而又未能见好即收的投资者中伏损手的可能性大增。目前汇价的破位，背后若不是有令人信服的基本面及央行政策配合，投资者便一定要提防极可能是技术上的假突破陷阱。
毕竟今天只要透过智能电话或平板电脑，大量即时的技术分析资讯已可免费取得，散户们如此容易取得这方面的资讯，基本上已与专业的大户投资者分别不大。可惜市场是以零和形式运作，因此大户们在资本优势下，可以利用走势陷阱来玩弄散户们图利，而这正正是散户与大户们的最大分别！若没有令人信服的基本面及央行政策令到有大量新资金投入市场，则汇价的所谓破位，便有极高机会成为散户们不自觉地“高买低卖”，成为典型输钱现象。
昨天英国公布的就业数据结果非常强劲，失业率已跌破英伦银行之前设置的加息前瞻指引门槛7%，达到6.9%，远较2月份的7.2%低。利好数据公布后，英镑兑美元迅即突破1.6735╱1.6750美元的重要即市阻力区，但飙升到上周五的1.6820美元高位附近时，却又乏力突破，高位触及1.6818美元便已见顶回落。由于1.6820美元为市场极为瞩目的关键阻力位，在利好数据公布后，其实汇价应可顺利突破，因为始终是有利好基本因素配合破位。不过昨天应该破位再升之时，却又仅差2点子才能成功突破，令即市走势变得十分蛊惑，似乎是大户正制造陷阱令不看好的投资者短线获利，又令到看好者不敢高追。随后才出现真正重大突破，届时才使到不看好的投资者由赚变蚀，令汇价出现真突破的机会大增。(B10)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。