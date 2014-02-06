《信报》：三大经济体露隐忧 全球景气出现乌云

（2月6日社评）

在美国退市、中国经济扩张动力减弱、新兴市场危机隐现等不利因素冲击下，全球股市急挫。昨天亚太区股市虽然整体喘定，其中日股反弹，不过，市场紧张情绪难以消除。由于中美两国的经济数据令人失望，加上日本经济复苏左摇右摆，可以说，世界三大经济体目前各有隐忧，不仅大大挫伤了投资者年初的乐观预期；也为全球经济加快回升的憧憬抹上一层阴影。

面对中国经济增速放缓，不少投资者押注美日经济强劲复苏，以对冲中国经济放慢的影响，但发展形势并不理想。

先看日本的情况，据厚生劳动省昨天公布最新的劳动薪酬报告，2013年全年，实质工资指数降至98.9(2010年指数为100)，显示两年来劳动收入下降趋势迄今并未扭转。

尽管安倍晋三政府苦口婆心劝谕企业加薪，大部分企业显然未为所动。由于当前美国经济复苏表现反覆、中国经济增速放慢、新兴市场国家在货币危机阴影下，结构调整不仅已失去了良机，内部政治环境也欠稳妥，一旦外围条件再恶化，反过来也对日本经济复苏构成更大压力。

至于美国制造业活动放缓，1月份新订单下跌；12月建筑支出小幅上升，表现亦令人失望。芝加哥联储银行总裁埃文斯连忙表示，联储局可能维持超低利率水平至2015年末段，以稳定市场情绪。但看深一层，美国经济从金融危机后的复苏，主要动力相当程度依靠短期投资和海外资金流入，其中不少资金(很多来自中国)进入房地产市场。可以看到，复苏缺乏制造业引擎支持，增长基础不易牢固。

综合而言，去年美股道指升幅逾25%，日股日经指数升幅更超过56%，是否过度“贴现”了未来经济成长的速度和盈利预期，目前未能论断，但当前中美日全球三大经济体各有隐忧，新兴市场国家在美国退市下，内部结构性纰漏突出，资金加速外流，股汇市场震荡，已然令全球经济景气好转的乐观预期急转直下，不确定性风险遽升。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。