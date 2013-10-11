《信报》：人民币与欧元互换 国际化踏重要一步

（10月11日社评）

人民银行昨公布，与欧洲央行签署了规模达3500亿元人民币的双边本币互换协议，此举可以为欧元区人民币市场发展提供资金来源，也扩大人民币在海外使用所直接覆盖的地域。人民银行如今与第二大国际货币的欧元进行货币互换，人民币国际化进程踏出新的重要一步。

国际清算银行上月发表3年一度的《外汇成交额统计报告》，今年4月，外汇交易中使用货币占全球交易的百分比，人民币由2010年的0.9%上升至2.2%，位列第9，但跟美元（占87%）相比，人民币国际化的路程无疑还有一段长路要走。

在资本及金融账户的项目未完全开放下，人民银行透过与多国进行货币互换，积极发挥人民币在国际贸易上结算功能，据此作为推进人民币国际化的基础，目前看来的确取得了一定成效。

环球银行金融电信协会日前发表的报告，指人民币在全球交易的市场占有率，由去年1月0.92%，跳升至今年8月的1.49%；交易确认结算的数量，同期增加逾一倍，超过瑞典克朗及韩圜。

可以看到，人民币在全球外汇交易占比的急速增加，主要得益于人民币跨境贸易结算。中国贸易量庞大，的确有助开拓人民币跨境贸易结算的潜力，随着人民银行与各国签订双边货币互换，人民币在国际贸易和投资的支付规模可望进一步扩大。

欧洲央行声明这次与人民银行货币互换，主因为中欧双边贸易和投资快速增长。但从人民币国际化进程的角度看，人民银行今年7月与英伦银行签署双边本币互换协议后，如今再跟欧洲央行订立协定，进入欧洲主流市场，无疑有助人民币加快国际化进程的步伐。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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