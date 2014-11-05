《信报》：英国脱欧势力抬头 欧盟面临萎缩之厄

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月5日社评）
新一届任期五年的欧盟委员会刚于11月1日正式履新，走马上任的主席，卢森堡前首相容克（Jean-Claude Juncker），不但任重道远，而且荆棘满途，说不定要赔上欧盟萎缩的沉重代价。诚如容克在其发表的声明所说：「这是一届『放手一博』的委员会，要么，我们成功地将欧洲公民团结在一起，大幅减少失业率，为我们的年轻一代提供出路；要么，我们一败涂地。」
为什么会有一败涂地的忧虑？原因是欧盟现正面对经济不景气的困扰，并且由此衍生愈来愈多「疑欧派」势力抬头，特别是态度上与欧罗区大陆一直若即若离的英国，脱离欧盟的呼声日甚一日，保守党首相卡梅伦跟德国总理默克尔几乎来到「擘面」的地步。卡梅伦表示，将在圣诞节前公布英国限制欧盟移民措施的细节，主要是阻拦没有工作的欧洲人迁居英国。
疑欧与亲欧，脱欧与入欧，在英国几十年来争论不休，尽管名义上已是欧盟成员，但英国拒绝使用欧罗，货币仍然是英镑，为的是「君子和而不同」，谋求结盟后经济上最大可能的自主性。说到底，英国当初加入欧盟，主要的着眼点只是经济利益而已，觊觎「欧洲经济一体化」带来的好处，对于「欧洲政治一体化」根本没有兴趣。却奈何，欧洲经济近年疲不能兴，债务危机导致失业率飙升，由德国作为龙头的欧盟诸国纷纷采取紧缩政策，眼看连经济上的一体化也无利可图，无意与邻邦共患难的英国疑欧派更加显得振振有词。
假设英国最终决定脱欧而去，对于欧盟而言，无疑是沉重的打击，容克所说的一败涂地随时一语成谶，甚至有可能造成骨牌效应，事关法国右翼政党也有抬头趋势，脱欧的呼声不下于英国独立党。
欧盟经历过连续数年的紧缩政策，28国平均失业率仍高企于20%左右，怎样在严守财政纪律的情况下振兴经济，既是欧盟委员会主席容克的莫大挑战，亦是主宰英国脱欧与否的关键。目前欧罗区的量宽政策持续并逐步加强力度，可说是为势所迫，其成败将直接左右欧盟日后的兴衰。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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