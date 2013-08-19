《信报》：光证错盘交易伤投资者信心

（8月19日社评）

光大证券诠行交易所交易基日报(ELT) 套利交易，股份大手错盘买卖，迅即推高A股，及后证实是“乌龙交易”，暴露券商自营业务的内部风险管理存在缺陷，监管机构必须加强对券商量化与程式交易等创新业务的前线监管。

中证监决定对光大证券正式立案调查，按照光大证券发出的公告，承认策略投资部门自营业务，在使用独立的套利系统时出了问题。

据“中金所”上同五盘后公布的持仓数据显示，光证的子公司光大期货大举增持逾7,000张沽空合约，光证早上的错盘交易，股票成交金额高逾72亿元，同日，光大期货增持期货空头合约，此举是否作为反手对冲捐失之举，到底交易是否涉违规，令事件显得更复杂。

但光证今次的错盘交易，实是由操作套利ETF引起。勿论“乌龙交易”是什么原因，但内部有效风险管理显然未能同步配合。

可以看到，在加快金融改革，证券业也加快业务创新下，投资环境生态变化，券商和机构投资者所掌握的投资与信息优势，愈来愈对小投资者不利。券商可以利用跨市场和不同投资组合，进行实质的当天买入、当天卖出的T+0交易，但小投资者则须按当日买进股份、要到下一交易日才能卖出的T+1模式交易，欠缺公平性。

如今小投资者信心再挫，短期内难免对A股形成下调压力；光证对这笔巨大交易的结算，也会为市场带来干扰。

因此，监管机构改善量化投资与程式交易业务的监管，堵塞券商内部风险管理不足的的漏洞，以确保市场有序运行，保护小投资者的利益。光大证券这次错盘买卖到底是一次错手交易，还是行业普遍存在的风险，值得监管部门作全面的检讨。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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