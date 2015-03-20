香港《信报》：息魔来来回回 市场炒作不绝

（3月20日财经评论）

习广思

今年以来市场一直为“息魔”折腾，时而炒通缩，时而炒减息，但只要懂得与“息魔”共舞，一样可以“钱照搵”。昨天凌晨联储局公布的议息声明及主席耶伦在记者会上的言论，其实无甚新意，变的只是市场的情绪。消息公布后，美股大升推动港股及亚股表现，美汇指数一度大跌，欧罗升破1.1水平，之后欧罗回吐，抵销大部分升幅，报1.0676，十分波动。看来在波动市中“搵真银”，仍是今年金融市场的主调。

联储局的议息声明及公开市场委员会对经济、通胀及联邦基金利率的前景都全面调低，调子没有去年12月那次会议般乐观，但这转变只是反映近3个月经济数据的表现，除了就业数据较理想外，其他普遍差于市场预期，比较欧美日3个经济体的经济数据表现与市场预期的落差，正数表示胜预期，负数则差于预期。美国是三地中表现最差的，最好的是欧罗区。汇市侧重炒欧美息差，令美汇指数强势不衰，忽视美国经济放缓。议息声明公布后，欧罗大反扑，欧洲投资者为赚两厘多的息差，一天内汇价损失便输掉了超过一半，可见息差也不是稳赚的。

耶伦在记者会上承认，强美元影响美国出口业，可能拖累经济增长。从联储局的声明及耶伦的言论来看，加息不能急，今年加一次息相信没有问题。在息口问题上，采取逆向思维，会是今年赚钱的策略。今年1月大家担心通缩，2月至3月初担心美国加息，市场在通缩与通胀两边走时，汇市、股市和债市都有不少赚钱机会。金融市场经过昨天大幅波动后，需一些时间平伏下来，再决定后市去向。美国债息走势是一个重要指标。乘大10倍的芝加哥期权交易所10年期孳息走势，议息后跌穿了两厘水平，跌至2月以来的长方形支持区底部及50天移动平均线，未来几天可能在这区域内整固，金融市场以窄幅上落为主。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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