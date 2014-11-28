香港《信报》：谴责一切暴力 严拒双重标准

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月28日社评）
对于旺角占领区的清场行动，不同人士有不同解读，极左派形容为「终于重光」，极右派则认定是「黑警镇压」，在目前对立绷紧到近乎神经兮兮的社会气氛下，各走极端的两种讲法都大有市场，基本上皆不符事实，这无助于理性地化解矛盾。
一切暴力都应该受到谴责，以免香港卷进冤冤相报没完没了的暴力怪圈。因此，学民思潮召集人黄之锋在被捕获准保释后，离开法院之时被投掷鸡蛋击中头部，谴责施袭的暴徒实乃应有之义。
此事不禁让人反思，假如扔鸡蛋的是反政府的示威者，被扔的是被喻为「高墙」的官员，情况会不会变得不一样？较早前，社民连秘书长陈德章被带上法庭，控告他去年在地区谘询会投掷鸡蛋，击中财政司司长曾俊华，东区法院裁定一项普通袭击罪成立。可是，由始至终不认罪的被告表示，不认同投掷鸡蛋是攻击性行为，如果鸡蛋具备攻击性，应全面禁售云云。
同样是鸡蛋，同样是袭人，当掷向学生就是暴力，掷向官员就并非攻击性行为，如此双重标准将会严重戕害香港人拥抱法治的核心价值。法律面前，人人平等，没有人应该更平等，也没有人应该更不平等，不管被投掷鸡蛋的是高墙、高官，还是学生，暴力就是暴力，必须予以谴责。
占领运动发展至今，相信最令香港人痛心疾首的是，整个社会变得充满敌视与仇恨，执法者被贬斥为「黑警」，示威者被标签为「刁民」，角力双方肆意将仇恨种子撒播，所谓遍地开花，开的俨然是罂粟毒花。
我们必须严正指出，仇恨种子不可能结出和谐果实，须谴责一切暴力行为，而且抗拒任何形式的双重标准，别让暴力衍生更多暴力。
鸡蛋没有善良与不善良之分，鸡蛋与高墙之间，并非只有投掷一途，以卵击石不该是唯一选项，鸡蛋若然挑衅高墙，动机高尚对于法官而言不是抗辩理由。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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