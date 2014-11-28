香港《信报》：谴责一切暴力 严拒双重标准

（11月28日社评）

对于旺角占领区的清场行动，不同人士有不同解读，极左派形容为「终于重光」，极右派则认定是「黑警镇压」，在目前对立绷紧到近乎神经兮兮的社会气氛下，各走极端的两种讲法都大有市场，基本上皆不符事实，这无助于理性地化解矛盾。

一切暴力都应该受到谴责，以免香港卷进冤冤相报没完没了的暴力怪圈。因此，学民思潮召集人黄之锋在被捕获准保释后，离开法院之时被投掷鸡蛋击中头部，谴责施袭的暴徒实乃应有之义。

此事不禁让人反思，假如扔鸡蛋的是反政府的示威者，被扔的是被喻为「高墙」的官员，情况会不会变得不一样？较早前，社民连秘书长陈德章被带上法庭，控告他去年在地区谘询会投掷鸡蛋，击中财政司司长曾俊华，东区法院裁定一项普通袭击罪成立。可是，由始至终不认罪的被告表示，不认同投掷鸡蛋是攻击性行为，如果鸡蛋具备攻击性，应全面禁售云云。

同样是鸡蛋，同样是袭人，当掷向学生就是暴力，掷向官员就并非攻击性行为，如此双重标准将会严重戕害香港人拥抱法治的核心价值。法律面前，人人平等，没有人应该更平等，也没有人应该更不平等，不管被投掷鸡蛋的是高墙、高官，还是学生，暴力就是暴力，必须予以谴责。

占领运动发展至今，相信最令香港人痛心疾首的是，整个社会变得充满敌视与仇恨，执法者被贬斥为「黑警」，示威者被标签为「刁民」，角力双方肆意将仇恨种子撒播，所谓遍地开花，开的俨然是罂粟毒花。

我们必须严正指出，仇恨种子不可能结出和谐果实，须谴责一切暴力行为，而且抗拒任何形式的双重标准，别让暴力衍生更多暴力。

鸡蛋没有善良与不善良之分，鸡蛋与高墙之间，并非只有投掷一途，以卵击石不该是唯一选项，鸡蛋若然挑衅高墙，动机高尚对于法官而言不是抗辩理由。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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