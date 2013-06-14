《信报》：资金跨境洗牌 亚股暴泻

（6月14日社评）

亚洲股市昨天全线暴跌，在忧虑美国联储局收紧货币量宽（QE）规模的阴霾下，资金重新跨境洗牌，股市出现骨牌式暴泻。

如今热钱加速回流，同时，新兴国家经济缺乏结构性改革支撑增长的弱点慢慢浮现，预料资金外流引发资产进行巨大调整的压力。如今美国经济渐度过难关，无可避免激化投资者采取行动，加快调整新兴市场的资产组合。

更值得忧虑的发展是，新兴市场在资金外流压力下，金融市场的巨大波动会不会进一步危及经济增长。很明显，这一轮全球流动性泛滥，发达国家大量资金涌入新兴市场，缩小了两者资产估值水平的差距，部分新兴经济体迄今明显也存在信贷过度增长与资产泡沫压力。当前投资者资金从新兴市场回流，联储局退市之忧只能算是导火线。

形势发展至今，联储局退市时间的臆测左右市场大局变化。很但明显，退市时机举棋难定，目前美国复苏仍存反覆性风险，因此，联储局能否在今年底启动退出机制，仍充满政策不确定性。

亚洲股市昨天骨牌式暴跌，突显新兴国家的资产对利率回升较前更为敏感。可以说，过去几年，在流动性泛滥低息环境下，新兴经济体始终无法形成持续的内生增长动力。

短期而言，当前热钱加速从新兴市场流出，无疑不断加大了新兴市场金融脆弱性的风险。主要新兴经济国家经济增长都有不同程度加剧放缓之势；另一方面，国际评级机构日前将美国长期主权信用评级前景调高，无疑进一步弱化新兴经济体的吸引力，跨境资金的市场配置重新洗牌，当地股市反覆向下之势恐怕也难以改变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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