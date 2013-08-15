《信报》：日本战败未反省 东亚和平现阴霾

（8月15日社评）

今天是二战日本战败投降日，首相安倍晋三虽不出席参拜靖国神社，却以自民党总裁身份献上祭祀费，进一步巩固国内急遽膨胀的右翼势力，并据此作为撕破二战后国际社会为防范日本军国主义复辟的种种束缚，隐然把日本引上错误的历史歧途。

昨天政府高调要求国民于今天中午集体为二战的战死者默哀，为日本战败迄今68年来所未见。安倍以哀悼战士亡魂的悲情，来激发国内的民族情绪，实为今后“修宪”而累积政治本钱。

今天，在国内右倾化浪潮高涨下，安倍不去参拜靖国神社，不如说是惟恐美国反感。可以看到，日本战败68周年，不仅未能透过战后民主改革废除“祭政一致”，彻底消除了神道与国家政治不分的军国主义温床，反而东亚地区的和平再浮现武力冲突的阴霾。

中日关系已跌至两国建交以来的低点，中日关系缓和的基础不断受到安倍“挑衅”行为所削弱。安倍政府在中日钓鱼岛主权争端上寸步不让，以中日持续紧张关系作为扩军的理据。

与此同时，也可以看到，安倍展开带有对准中国的“战略外交”，积极拉拢中国周边中小国家，形成牵制中国的战略格局；也不顾国内反对声音，放慢中日韩自由贸易区谈判的步伐。照发展形势来看，中日关系改善的条件，已很难令人乐观；两国的战略信任基础饱受撬动，两国关系更走向“军事化”。

安倍虽然不到靖国神社参拜，但他领导的政府在应对中国崛起所走的战略路线，有把日本再度引入岐途之虞，也使东亚地区的和平与稳定受到战后以来最大的威胁。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。