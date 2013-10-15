《信报》：美债违约大限倒数 市场险情逼近极致

（10月15日社评）

美国两党就提高债务上限谈判到昨天仍深陷僵局，双方能否避免技术性债务违约，目前走到了最凶险的一刻。

形势能否在违约大限“倒数”三天内化险为夷，完全视乎参议院两党领袖里德和麦康奈尔谈判的成败。若两党寸步不让，无法在10月17日前达成协议，当天之后，还有约300亿美元税收可供入账。不排除两党的激斗，到本周四“死线”前后短促的一刻才鸣金收兵。

从上回2011年两党在债务上限的争拗，到今年双方重施故伎，可视为两党意识形态之争，但现实看，美国政府财政严重失衡，对经济长期的稳定性构成负面影响。

上轮谈判，在最后一刻通过了《2011年预算控制法案》，未来10年需要减少开支9千亿美元。可惜，同年底由两党组成的“超级委员会”最终要透过自动削减开支方案来推行。然而，自动削支如今却又节外生枝。

但无可否认，自动削支不仅会影响美国经济成长的速度，而且也有抑制美国对外行为自主性范围的意味。据白宫预算管理办公室的资料，美国债务总额将从2013年逾17万5千亿，升至2017年逾20万亿，占GDP比重将达到106%左右，的确令经济增长的状况潜伏恶化风险。财政严重失衡导致持续性削赤，以自动削支来实现，将为美国经济发展带来更大的不确定性，而且也会削弱透过成长增加税收以改善财政失衡的能力。

短期来看，舆论对两党政治争拗厌倦。民主党希望乘机能够缩减自动削支的规模，如意算盘很难打响。财政失衡已成为美国最严重的问题，不仅需提高债务上限，而且更需一场引导政府遵守理财秩序的财税政策改革。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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