香港《信报》：两变数左右美利率 有曲线不如无曲线

（10月28日社评）

美国联储局公开市场委员会（FOMC）周二起一连两天议息，结果要到本港时间周四凌晨始公布。市场虽维持FOMC将在此次会议按兵不动的看法，但对十二月会否加息，却因两个变数而难以预测：

一、欧洲央行行长德拉吉上周四暗示最快年内扩大量宽规模，欧罗滙价应声急挫，连日来于一点一美元边缘「挣扎」；德拉吉开腔翌日，人民银行宣布减息降准。在欧中两大经济体致力以宽松措施刺激经济下，美国若落实今年加息，大国货币政策势必进一步背驰，为近日有重拾强势迹象的美滙加柴添火，这显非联储局所乐见。

二、联储局主席耶伦如有意扭转市场认定美国今年内不会加息的预期，为决策争取一点主动性，本周会议将成为最后一个窗口。要有效管理市场预期，FOMC必须在会后声明用上较强硬的措辞，以营造十二月加息不容排除的氛围。

在会议举行前，决策者已围绕宏观经济学重要概念「菲利普斯曲线」（Phillips Curve）「私下开火」。按照《纽约时报》的说法，耶伦倾向认同这个理论，但至少有两位联储局理事以「菲利普斯曲线」无法准确反映美国经济现实为理由，公开质疑这个学说的可靠性和对货币政策的参考价值。

「菲利普斯曲线」于一九五八年由纽西兰经济学家菲利普斯（William Phillips）提出，他从一八六一至一九五七年英国劳工市场的数据发现，工资与失业率存在逆向关系，一者升则另一者跌。由于工资增长会带动物价上升，菲利普斯的理论亦适用于形容通胀率与失业率之间的关系。

即使对经济理论一窍不通的人，大概也能想像，在事浮于人、民众不愁「冇工开」的日子，雇主欲招聘合适人手，薪酬从优乃不二法门；而物价受工资增长带动上升，通胀就此形成。菲利普斯对接近一百年的数据进行研究，要证实的莫非是一个普通人凭「直觉」便能得出的结论？

骤听之下，情况确是这样，实则不然。如果失业率与通胀率的逆向关系在任何时候任何地方皆「完美无瑕」，美国以至许多西方国家上世纪七十年代面对的滞胀（stagflation），又或九十年代享受到的「大稳定」（Great Moderation），却又如何解释？前者失业率与通胀率同时上升，后者「两率」齐跌，到底是不懂经济学的普通人「直觉」出错，抑或经济学理论「靠不住」？

学者其后进行的研究发现，在整个六十年代，美国失业率与通胀率的逆向关系大致上清晰可见，但七十年代以后，两者关系时弱时强，必须抽出某些时段独立观察，「菲利普斯曲线」描述的状况才会清楚显现。在推论的过程中，经济学家加入通胀预期、生产力变化、供应震荡等一系列元素，发展出不同的「曲线」版本，其中一说指失业率与通胀率背道而驰只是短期现象，长远而言，两者并无关连。

众多证据说明，根据计量模型得出的结果制订经济政策，跟瞎子摸象恐怕所差无几。在「菲利普斯曲线」实用性出现重大疑问下，联储局官员今时今日对弃与不弃依然各执一词，说穿了，不过是为了决策上的便利，尽管已「离地」。

失业率与通胀率的逆向关系若被假定为「完美」，央行只要愿意接受较高的通胀率，理论上失业率可以永久维持于一个较低水平，反之亦然。既预知代价，不论决策者着眼控制通胀还是提高就业，牵涉的不过是一种取舍，以调节利率或其他手段达到政策目的便非难事。

这种「认知」是否一厢情愿？在此试举两例，大家可自行判断：一、西北大学经济学家戈登（Robert Gordon）研究出经改良的「菲利普斯曲线」，把生产力增长、食品和能源价格变化以至过去六年整体通胀等元素放进统计模型，结论是失业率若以目前速度下降，美国通胀率在二○二○年前都不会达到联储局设定的百分之二目标；二、耶伦今年九月底以在其看来最可靠的「菲利普斯曲线改良版」，阐述何以她相信美国通胀正朝着联储局的目标水平进发。

同是「改良版」，应该信谁？联储局议息结果，拭目以待。