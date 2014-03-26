《信报》：马航事故如堕云雾 追寻真相义不容辞

(3月26日社评)

前天晚上马来西亚总理纳吉布突然召开记者会，宣布失踪的马航客机MH370相信已在南印度洋坠毁，机上239名乘客和机组人员全部罹难。

这次根据国际海事卫星组织和英国空难调查局提供的资料和分析，推算失踪客机最终位置，技术与方式都是全球首次应用，纵然有科学根据，但可靠程度是否足以作出定论，尚须验证，大马政府缘何急不及待，在搜索飞机残骸尚交白卷之际，已确信坠机并匆忙宣布，实在教人费解。更令公众不解者，包括该客机为何会偏离航道，是涉及自杀式恐袭还是劫机，至今讳莫如深。

诸多谜团未解，使事故原因如堕云雾，网上也传言四起，阴谋说满天，其中个别版本，还与现已所知的事件时序、过程及大马当局的某些表现颇为契合，吉隆坡政府倘若未能及早澄清，洗脱隐瞒真相之嫌，势将对国家声誉造成损害。

李克强总理在昨天的国务院常务会议上，指令有关部门要求马方提供更加详细准确的讯息，中方还将要求大马「吸收中方专家组深度介入事故调查工作」；另一方面，在北京的失踪客机乘客家属，昨日群情汹涌地前往马来西亚驻华使馆请愿，其中马方公布的资讯不足，并对某些真相似秘而不宣，成为导致家属们激动愤慨的主要原因。

马航事故也暴露了不少航空界的漏洞和保安的缺失，大有进一步检讨、防范和补救的必要。此外，当不幸有空难发生的时候，国与国之间协作搜寻的规则和机制，也存在不少问题，在人命关天的大前提下，如何减轻由此对救援行动造成的影响，也是国际社会的一个课题。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。