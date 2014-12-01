香港《信报》：香港示威、台湾选举 经济牌不再是万灵丹

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（12月1日社评）
＂今日香港、明日台湾＂是今年3月占领台湾立法院的＂太阳花学运＂叫得最响亮的口号之一，同时亦因为这种忧虑，造成国民党在这次＂九合一选举＂落败得比预料之中更惨烈；反之，＂今日台湾、明日香港＂说不定是香港民主派的憧憬，相信会对于2016年的立法会选举造成影响，至于2017年特首普选则是另一回事，毕竟性质完全不同，而且普选能否落实仍存在一堆变数。
香港的新生代，经过两个月以来的雨伞运动洗礼，显露出来的最大特色是＂谁也不能代表我＂，昨晚发动包围金钟政府总部激烈抗争，从而爆发流血冲突的学生组织，由始至终不接纳政党意见，连逆转了的民意亦甘于漠视，与占中三子更已渐行渐远，示威者之中亦有不少人认为学生组织缺乏认受性，所以这是一场压根儿没有领袖的民众运动。2016年的立法会选举假如游戏规则不变的话，泛民主派的票源将会被摊薄，民主党和公民党失去往日在直选上的优势，建制派亦不可能在年轻人身上捞到什么好处，港版首投族也许会把票投给乘势冒出头来的独立民主小政党，不排除部分候选人以激进立场作为卖点，迎合青年选民的取向。
台湾人见到香港的示威乱象，益发抗拒＂一国两制＂；香港人见到台湾的选举结果，愈加向往人民作主；两者交叉影响，彼此的共通点是北京利用经济手段笼络人心不再是万灵丹。对于年轻新生代，经济牌已难以奏效，甚至可能衍生反效果，因为他们更着重追求个人自由和自主，为政者必须认清民心转变，从善如流，方有出路。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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