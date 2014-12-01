香港《信报》：香港示威、台湾选举 经济牌不再是万灵丹

＂今日香港、明日台湾＂是今年3月占领台湾立法院的＂太阳花学运＂叫得最响亮的口号之一，同时亦因为这种忧虑，造成国民党在这次＂九合一选举＂落败得比预料之中更惨烈；反之，＂今日台湾、明日香港＂说不定是香港民主派的憧憬，相信会对于2016年的立法会选举造成影响，至于2017年特首普选则是另一回事，毕竟性质完全不同，而且普选能否落实仍存在一堆变数。

香港的新生代，经过两个月以来的雨伞运动洗礼，显露出来的最大特色是＂谁也不能代表我＂，昨晚发动包围金钟政府总部激烈抗争，从而爆发流血冲突的学生组织，由始至终不接纳政党意见，连逆转了的民意亦甘于漠视，与占中三子更已渐行渐远，示威者之中亦有不少人认为学生组织缺乏认受性，所以这是一场压根儿没有领袖的民众运动。2016年的立法会选举假如游戏规则不变的话，泛民主派的票源将会被摊薄，民主党和公民党失去往日在直选上的优势，建制派亦不可能在年轻人身上捞到什么好处，港版首投族也许会把票投给乘势冒出头来的独立民主小政党，不排除部分候选人以激进立场作为卖点，迎合青年选民的取向。