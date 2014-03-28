《信报》：企业利润明显萎缩 中国经济下行添压

（3月28日社评）

中国国家统计局昨天公布，1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额按年只增长9.4%，增幅较去年全年平均数萎缩了近3%，进一步反映中国经济下行的压力持续加大。

基于投资迄今仍然是最快速稳增长的手段，故不排除政府踏入第2季度将陆续推出政策刺激经济；央行甚或下调法定存款准备金率，以保持信贷能够平稳增长。

昨天公布1-2月规模以上工业企业实现利润增速明显较前放缓，据统计局官员解释，主因工业产品销售增长回落，加上单位成本和费用上升所致。企业利润增长转呆，需求不足和产能过剩重重压力，使工业增长欲振乏力；同时也大大增加了结构改革的难度。

按照李克强总理本月初发表的《政府工作报告》，今年中央预算内投资的重点，集中投向保障安居工程、节能环保、水利等民生和环保领域，使固定资产投资的增长受到一定资源分配限制；加上中央控制影子银行和约束地方融资活动，无可避免对固定资产投资的增速进一步形成压力，因而估计政府推出的政策刺激，会更多容许民间资金进入一些投资领域，释放民间资金的投资潜力，以纾缓经济向下探底的风险。

在货币政策方面，今年2月以来，人民币持续贬值，2月份出现贸易赤字，在经济放缓下，资金有外流倾向，加上外汇占款增长放缓，因而要维持利率稳定，并且保持信贷在合理区间增长，估计央行的货币政策往后会倾向中性偏松。

1-2月份规模以上工业企业实现利润增速减慢，连串不利的宏观数据，进一步突显了中国经济当前下行压力加剧；也使央行在今年第2季度下调法定存款准备金率的机会大为提高。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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