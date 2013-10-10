《信报》：耶伦掌美联储帅印 退市政策柔缓而行

（10月10日社评）

奥巴马决定提名现届联储局副主席耶伦任下届主席，若提名获参议院确认，明年1月成功接掌央行帅印，相信在耶伦领导下，联储局短期内将维持温和的货币政策。联储局资产负债表如今已扩张逾3万6千亿美元，耶伦未来面对货币政策难题较现任主席伯南克更形棘手。

过去5年，资产负债表以倍速扩张所注入银行体系的巨量超额准备金，虽有效保证货币的流通，但天量的流动性始终埋下未来通胀隐患。另一方面，联储局激进地把联邦基金利率降至近零息水平，可惜经济复苏仍差强人意。

国基会前天发表全球经济展望报告，下调美国经济今年增速至1.6%，市场相信，被视为“鸽派”的耶伦对联储局减债计划会更为审慎。目前，美国两党就预算支出法案仍僵持不下，货币宽松政策退出的成熟条件更难确认。

联储局新任主席将面对一个退出时机更不容易选择的局面。基于货币政策从制定实施到对经济活动产生影响，明显存在“时滞性”，储局须对未来半年或更长时间的经济情况精确掌握，才能决定时机。

耶伦一直主张低利率政策，联储局于9月的议息会议，在一面倒相信将启动退出预期下，却临阵退缩，但无可否认，美国经济迄今的表现比想像中更为反覆，令耶伦的“鸽派”主张未来可望继续得到支持。

若耶伦成功入主联储局，把资产负债表规模逐步降回正常水平是必走一步，但过程绝不简单。短期来看，由于美国目前经济复苏明显受到政府因素干扰，发展变化充满不确定性，相信现行的货币量宽政策在主席更替期间更不会急遽改变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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