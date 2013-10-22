《信报》：人币趋升之势难遏 港元缩水之势堪忧

德银和摩根士丹利均看好欧洲能源类股 认为有低吸机会
能源类股去年跳涨23%，表现仅次于矿业类股，市场预计这样优异的表现能够延续，得益于全球再通胀交易(reflation trade)。特朗普当选美国总统促使此类交易加快步伐。
(10月22日社评)
人民币兑美元汇率中间价昨天报6.1352，刷新汇改以来新高。今年累计升幅已逾2.4%，不排除央行作出干预。然而，只要中国经济增速较其他主要经济体为快，对外贸易保持顺差，人民币就难以消除中长期升值压力，也令港元购买力持续“缩水”。
美国联储局9月议息会议后，决定维持货币政策不变，资金加速流入中国。上周美国两党虽打破争拗僵局，但政争明显拖低四季度经济增速，也使联储局退市步伐放缓的市场预期升温。
可以看到，中国央行对人民币升值的“容忍度”明显提升。因通过人民币有秩序升值，刺激进口的同时，亦缓和出口增长的步伐，使国际收支走向平衡，减轻人民币的升值压力，还对中国转换增长模式有好处。
美国因政府停运而损及四季度经济增长，强化市场对联储局延迟退出货币量宽的预期，加上中国经济增速回稳，使人民币升值预期在未来几个月都有延续的条件。中国虽9月贸易顺差显着收窄，但四季度可望好转。且全球经济将相对稳定，支撑人民币升值预期。
如今人民币短期一口气升值过急，不排除央行出手干预。但即使中国经济以“中速”成长，只要劳动生产率同步提高，人民币汇率的长期趋势，仍然有挥之难去的上升压力。
人民币长短期升值，港元兑人民币的购买力近年持续“缩水”。9月份整体消费物价指数，比去年同期上升4.6%，主要是鲜菜价格升幅扩大所致。香港大部分日用食品多来自内地，港元兑人民币汇价持续下跌，损害中低收入家庭的购买力，也令联系汇率实施30年不改的合理性将受到更大质疑。
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能源类股去年跳涨23%，表现仅次于矿业类股，市场预计这样优异的表现能够延续，得益于全球再通胀交易(reflation trade)。特朗普当选美国总统促使此类交易加快步伐。
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路透上海4月7日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周五预计，今年中国的资本外流情况虽有改善，但净流出大方向没有改变，预计今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅会小于去年。