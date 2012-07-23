《信报》：国内资本加速外流增添人民币贬值风险

(7月23日社评)

人行上周末再度强调,人民币目前已非常接近均衡汇率水平.很明显,从启动汇改以来,兑美元累计升值约30%.可以说,自去年第四季度起,人民币兑美元贬值预期持续扩散,发展至今,单边升值时代已告结束,且出现短期持续贬值压力,不少资本从中国撤出.照发展形势看,不排除资本持续加剧流出,激化资本市场波动风险.

目前,人民币单边升值预期,随着国内外经济形势变化而告逆转.今年第二季度,人民币兑美元中间价更贬值近0.9%.不少大型企业目前不再像过往急於结汇,而是保留美元在手,反映人民币升值预期,在海内外市场不仅消退,对美元汇价的双向波动,更容易触发浓烈的贬值预期.

从中国国际收支平衡的角度看,经常项目顺差占GDP的比率,从2007年10.6%持续下降至去年约2%水平;加上中国经济放缓之势,迄今未见形成止跌回升的坚实基础.因此,人民币短期继续承受贬值压力,可谓意料中事.

再从资本进出角度衡量,今年以来,外汇占款增幅显着放缓,截至6月底,新增外汇占款环比略有增加,但从去年四季度连月出现负增长的下降大势,至今未有改变,反映在远期汇率市场,人民币对美元贬值预期始终挥之不去.

汇改七年来,人民币对美元中间价升幅已逾28%.但从国内外形势的发展与嬗变看,人民币单边升值时代不仅已告结束,热钱源源流入之势难再,反而国内资本通过多种渠道加速流出,进一步增加人民币短期贬值的风险.

当前人民币出现一定幅度贬值,无疑与国内外经济变化、中美两国的货币政策相关,然而,人民币对美元是否已相当接近均衡汇率水平,相信仍有不少争议.过去一段长时间,人民币升值作为国际化的推进引擎,如今显然有赖币值的稳定性来支撑.但人民币贬值预期一旦继续升压,既对人民币国际化进程带来新挑战,也为国内资产价格波动增加风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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