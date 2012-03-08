《信报》：美国关税辣招 冲击中美关系

（3月8日社评）

中国商务部长陈德铭昨天批评美国贸易立法,做法不合国际规则.日前美国参议院投票通过一项修订"1930年关税法"法案,对"非市场经济国家"徵收反补贴税.可以看到,美国针对中国进行的贸易报复措施不断升级.若众议院通过修订并最终成为法律,中美经贸关系有倒退之虞.今次修订,源於美国商务部向中国河北兴茂轮胎公司徵收反补贴税,当事公司上诉,美国贸易法院认为,商务部对适用非市场经济中国作反倾销指控的同时,又进行反补贴调查为不当,要求商务部一是放弃徵收反补贴税,一是修改针对非市场经济国家”双反”调查的政策和相关法律程序.

今年伊始,美国已不断向中国发出强硬信号.1月底奥巴马发表国情咨文,宣布成立一个贸易执法部门,针对不公平贸易行为,矛头直指中国.短短个多月,部门即成立,反映美国施以铁腕的决心.如今中美经贸关系已经紧张,一旦"1930年关税法"法案修订成为法例,对非市场经济体施以反补贴关税惩罚,不仅可把"不公平贸易"对手--矛头目标显然是中国,施以重创,而且法例所涉产品范围更广泛,包括商业侵权甚至监狱囚犯产品等.可以看到,关税法修订对中美经贸关系的变化和影响值得关注.陈德铭昨天也呼吁,盼美国刚成立的跨部门贸易执法中心能够遵循国际贸易规则,并提高运作透明度,但照目前形势看,中美贸易关系正面临新一轮冲击.美国决心扭转中美贸易差额的手段一次比一次凌厉,不断考验中美合作夥伴关系.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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