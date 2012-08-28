《信报》：德法债主拒买账 希腊脱险不乐观

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（8月28日社评）
希腊总理萨马拉斯上周与德法领袖会晤,希望获得两国支持希腊延展削赤计划期限,但无功而还.昨天德国“莱茵邮报”更引述欧盟外交官员消息,指因为希腊政府承诺实行的私有化措施延至9月展开,因而“三头马车”对希腊改革的审核报告,也将延至10月初才提交.
照目前形势观察,希腊在逃出债务危机进程中,折转风险又再涌现.在获得新一轮贷款援助前,库房囊空如洗,违约危机恐怕又再度落入投资者眼球之中.
希腊经济已连续5年衰退,积累萎缩幅度逾20%.今年二季度GDP收缩6.2%,经济下滑的深度和速度,相信超过欧盟和国基会救助项目的设想之外.如无意外,2014年把债务占GDP比率降至3%目标,机会十分渺茫.
德国国内不少议员对希腊无法完成救援协议的紧缩改革,已愈来愈感到不耐烦,纷纷表示若希腊不能达成救助协议,就应该任由该国“自生自灭”.上周末,由默克尔领导的黑黄执政联盟内部,就希腊是否退出欧元区的问题再度激烈争辩.
值得注意的是,在希腊“退欧”风险挥之不去的预期与忧虑阴影下,希腊国内欧元存款已持续大幅流失,去年数目高达350亿欧元,今年上半年,银行再流失逾200亿,资金大量外逃.银行资产萎缩,增资困难,不仅令希腊银行体系摇摇欲坠,而融资借贷活动难以展开,令希腊经济更难以摆脱衰退命运.
目前南欧和北欧之间的分歧与摩擦无法消弭.基於“三头马车”对希腊的改革评估尚未结束,即使最终不得不“放水”,但以德国为首的北欧国家,国内对向希腊输血的反弹愈来愈大,随着德国大选临近,更已演变为一个实在而迫切的政治问题,不容默克尔回避.
另一方面,希腊民众的生活水平急跌,经济在可见将来持续衰退,发展无望.萨马拉斯如今更无法取得德法支持,把削赤紧缩计划延期,求得残喘之机,一旦执政三党在群众愤懑升温下出现裂痕甚至瓦解,希腊退欧的风险势必大增.
可以说,纾缓希腊债务危机的前景,令人不敢乐观.希腊命运系於国内外的政治博弈,事态演变愈来愈受政治风险主导.危机的防御也更形脆弱.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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