《信报》：保留QE3幻想 摆弄政策弹性

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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（4月5日社评）
美国联储局发布公开市场委员会3月13日会议纪要,显示无意进行更多债券购买计划,使联储局推出QE3的预期进一步降温.照当前美国经济复苏形势看,本月底举行的议息决策例会,相信联储局也不会有新一轮的宽松措施动作.
会议纪要指出,基於今年1月和2月就业市场改善速度快於去年第四季,首次申请失业救济人数持续下降,家庭实际可支配收入增加,制造业活动继续扩张,使推出新一轮资产购置计划的支持度较上次会议进一步减弱.
然而,经济增速反覆的风险无疑也存在,其一是房地产市场”触底”的稳定性基础脆弱.如今抵押贷款的违约率明显下降,但建筑开支,新屋销售仍然于低位徘徊.2月新屋开工数量环比下跌1.1%,房地产市场反覆未稳,制约了投资对经济增长的贡献.另一方面,消费虽好转,但就业市场依然有隐忧.
贝南奇认为,要进一步改善就业,便需要加快经济增长速度,继续维持宽松政策,这番话一度刺激市场对联储局推出QE3的预期升温.看深一层,目下美国失业率由去年1月9%,下降至今年2月8.3%.不过,劳动参与率依然低企,持续退出劳动力市场的人口趋势整体不变.另一方面,长期失业的劳动力,占总失业人口比重自2010年以来,一直徘徊约40%水平,2月为42.6%,较1983年经济低沉时39%还高.可以说,劳动参与率下降,长期失业人口占总失业量比例改善速度缓慢,难免令人对就业市场继续好转产生疑虑.
很明显,美国消费动力改善,若得到就业市场好转支撑,则QE3出台的概率继续弱化.照目前形势看,从贝南奇日前讲话到昨天公开的3月上旬会议纪要,以”改善失业”作为进一步推出宽松措施的”缺口”,令市场对QE3的幻想不灭,联储局也据此继续摆弄货币政策的弹性.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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