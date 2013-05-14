《信报》：靠投资撑大局 中国复苏不稳

（5月14日社评）

国家统计局公布一系列宏观经济数据。从数据看到，经济弱势增长之势未见明显好转，反而总需求的扩张动力，迄今仍依靠政府主导的基建投资拉动，增加复苏在下半年的发展不确定性风险。

投资方面，今年首４月，固定资产投资同比增长20.6%，反映由政府主导的基建是支撑经济由去年四季度起迄今复苏的主力。在工业方面，4月工业增加值同比增长9.3%，未有显着起色。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）持续负增长，意味企业再库存乏力。消费方面，今年一季度社会消费品零售额增速比上年全年低近2%，消费动力始终显得欲振而乏力。

明显，过于依赖政府扩大基建设施投资，令经济失衡的结构更根深柢固，也令地方政府不断加码投资，增加融资平台的影子银行风险。

细看4月工业增加值报告产品项目，其中钢材等产能过剩行业，仍以近10%速度增长，反映结构调整进度缓慢。事实上，国企往往是产能过剩“重灾区”，因此不解决这问题，也无可避免影响到GDP增长的质素。

今年一季度GDP增速回落至7.7%，其中原因包括消费动力不足等。然而，4月主要宏观数据反映，社会消费迄今没有明显改善，倚赖固定投资增长推动复苏，显示调整增长结构取得的成效有限。

这种发展格局下，经济复苏下半年益增不确定性。如今问题关键，反而在于总需求的扩张，仍无法摆脱政府加大基建投资的桎梏。形势发展至今，政府减少干预、鼓励民间投资、控制产能过剩行业新增投资项目、加快结构性改革已显得刻不容缓。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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