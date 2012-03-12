《信报》：冲销式量化宽松,美联储蓄势待发

（3月12日社评）

欧亚六家央行包括英国和新西兰上周议息,俱维持基准利率不变.本周二轮到美国联储局议息,决策备受瞩目.在会议前,市场不断传出联储局考虑推出”冲销式量化宽松”,亦即以一种新型的债券购置计划去刺激经济,同时又可避免推高通胀.这个如意算盘能否敲得响,经济学者有不同意见,但美国经济当前复苏步伐的反覆性风险令”变相版本”的量宽政策恍似箭在弦上.

美国联储局主席伯南克上月中在参议院预算委员会上作证时强调,目前劳动市场的疲弱程度被低估,反映他对就业前景态度有所保留.换言之,要刺激就业必须投入更多和更大的货币政策动力.如今距11月总统大选逐步逼近,若失业率无法进一步回落,奥巴马的连任成功风险便会不断打折扣.

今次考虑的”冲销式量化宽松”,通过增加货币供应在市场购入长债甚或按揭抵押债券,同时采取”逆向回购协议”,向金融市场提供短期存款投标,把买债所注入的新资金流动性从市场回收,目标既要活跃化市场,刺激经济,又冀可减低通胀上升机会.明显看到,这是一个设法排除政治阻力又力图巩固长期利率低企的复杂操作.

照目前形势看,美国劳工市场好转,但2月份就业报告显示,失业时间逾27周失业人数跟前月的变化不大.虽然劳动参与率有增进,反映有更多失业劳动力进入市场,但环比增幅只得0.2%,力度荏弱,因此要刺激经济复苏步伐,加大货币宽松力量无疑是唯一选择.

如今进一步刺激消费须靠改善就业加以支撑,通过持续购买按揭抵押债券压低楼按利率,以刺激房地产市场复苏,政策路径相当清晰,但地产市场信贷的主要问题显然在於”对手风险”而非流动性.

无论如何,目前美国经济复苏步伐趋稳却未牢固,即使本周议息未推出冲销式量宽,但美国联储局随时准备投入更宽松力度,新政出台的端倪愈来愈显眼.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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