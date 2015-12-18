香港《信报》：＂望穿秋水＂零息落幕 无惧加息独忌加错

（12月18日社评）

随着美国联邦储备局于本港时间周四凌晨宣布加息四分一厘，联邦基金利率区间上调到0.25厘至0.5厘，美国在圣诞钟声响起前落实九年半以来首次加息，令持续七年的＂零息时代＂正式落幕，全球金融市场开始转话题。

自联储局去年底结束第三轮量化宽松（QE3）以来，美国＂快将＂加息之说甚嚣尘上却多番反覆，如今敲定，市场焦点自然落在往后加息步伐的轻重缓急。根据联储局公开市场委员会（FOMC）17位成员的预测中位数，2016年底的利率水平为1.375厘；由于联邦基金利率已上调到0.25-0.5厘区间，上述估算意味美国明年将有四次幅度各四分一厘的加息空间，大概每季一加。

然而，就如会后声明所说，实际加息步伐将取决于不断更新的经济数据；明年加多少次息、利率于年底处于哪一水平，相信当局会摸着石头过河。要评估美国加息步履是否一如想像般＂缓慢＂，须先了解联储局在经济处于什么状态下收紧银根，与过去的加息周期相比有何异同。

在没有币值过弱要靠加息支持或其他特殊因素下，央行调高利率，无非为了遏抑通胀或替过热的经济降降温，防止决策者心里明白却从不宣之于口的泡沫风险恶化。这亦解释了何以加息通常在大宗商品价格上升、金融市场风险胃纳偏强时期发生。

商品价格非影响通胀的唯一甚至最重要因素，而风险胃纳亦有不同的衡量指标，但联储局今番在资源价格全线下滑、垃圾债市风声鹤唳之际收紧银根，对照以往加息周期的背景，情况极不寻常。

透过上述比较，可以得出一个结论：联储局在通胀温和、市场对风险取态偏向谨慎的当口启动加息周期，可从两项数据中得到佐证。

一、联储局的主要通胀参考指标个人消费开支价格指数（PCE Price Index），10月份按年微升0.2%；撇除能源和食品的核心PCE亦仅上升1.3%。不论是否计入大幅下挫的油价，美国通胀皆明显低于联储局定下的2%目标水平。

二、美银美林的数据显示，今年下半年有多达2,120亿美元资金流入性质近似现金的美国货币市场基金（money-market funds），远超同期流入股票基金的310亿美元。换句话说，在美息上调前多个月，投资者已开始减持风险资产、增持现金。

决策者对明年底利率水平虽＂心里有数＂，但形态取决于长短息差的美国国债孳息曲线，近月持续趋于平坦，意味债市对美国经济增长和通胀投下不信任票，联储局明年能否加足四次息，不无疑问。从这点着眼，美国加息节奏确实快不起来。

联储局于通胀未见升温、垃圾债困境显示信贷周期逆转的情况下启动加息，从正面角度看，主席耶伦和其他主要决策者对美国经济底气信心十足，且对通胀中期达到百分之二目标胸有成竹。议息前后，英美垃圾债券基金接连＂爆煲＂，美股一度大跌，油价则泻至与金融海啸时期相若的水平，但联储局没怯于形势，足证美国央行实现利率正常化的决心。

负面观之，美国在信贷市场危机四伏、全球面对低通胀以至通缩威胁下收紧银根，若非如阴谋论者所说，为日后经济衰退预留＂弹药＂减息，那么联储局便得寄望本土经济仍能持续增长（即使美滙可能单边上升），不致重蹈数年前欧洲央行和瑞典央行过早加息、终因经济无法承受而被迫＂转軚＂的覆辙。

垃圾债眼前困局，源于信贷泛滥时期投资者只顾＂寻息＂不理风险，祸根早在联储局加息之前种下。然而观乎透过垃圾债券筹资的公司，许多都是深受油价崩溃之害的页岩能源商，银根抽紧必令债券续期难上加难。美国加息由＂猜度＂变为事实，扫除了困扰市场多时的不明朗性，风险资产全线反弹，惟冰封三尺非一日之寒，对解决垃圾债积累已久的问题并无实质帮助。

联储局一旦＂加错息＂，输掉的是美国经济。利率必须紧贴美国，但经济更受内地影响的香港，在美国加息对错难料、中国面对人民币贬压两股逆流夹击下，2016年恐怕极不好走。（完）