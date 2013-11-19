《信报》：A股牛市预期升温 陋习不除根基难稳

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
(11月19日社评)
三中全会改革政策文件细则上周五公布后，内地股市昨天大幅反弹。虽然改革措施细则「超预期」，但也难掩股市短视投机的陋习，若要发展成为一个对交易资产有效定价的市场，必须加快彻底改革步伐。
目前，A股喜逢甘露，预测牛市即将重来的声音高唱入云。看好的因素主要是内地股市估值便宜；加上启动改革的乐观预期、经济增速下行的风险减退，刺激投资者再度入市。
A股上证综指近年一直在1900-2200点载浮载沉。若以股市应对GDP增速的变化衡量，A股市盈率仅9倍左右，估值确实「不合理地」便宜。但这种情况恰恰就是内地股票市场无法对交易资产有效定价的体现。如今中央加大改革的力度，对企业首次上市公开招股(IPO)制度动改革手术，只要发行人依法将资料准确无讹向证监申报，即可按程序上市，让投资者的选择去决定股份的投资价值，用市场之手去分辨良莠。
这项改革相当彻底，预料内地上市发行的市场规模将进一步扩大，「IPO抑价率」偏高的现象也可望有合理的修正。不过，对企业申报上市的讯息披露，亦必须有更严格的要求和制度规范，否则定会增加保荐风险。
在目前条件下，讯息披露的制度规范不完善，相信短期内也无法落实股票发行注册的改革。但昨天与改革主题相关的股份全面暴涨，充分展露市场短视投机的不成熟一面。
三中全会很多改革措施，细则内容「超预期」，刺激起投资者对中国改革与发展的信心。在此发展转折点，同时也是改革的关键阶段，当局应把握市场预期向好的良机，重建国内外投资者对A股的信心。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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