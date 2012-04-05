《星岛日报》：关心子女与家佣相处方式

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（4月5日社评）
有调查发现香港儿童部分缺乏礼貌,原因或与家长缺乏身教.调查列出学童十大无礼行为,排首位是儿童对外佣,长者及父母,甚少说谢谢.家长身教是培养小朋友品格最有效的方法,然而,不少父母工作压力大,唯有倚赖家佣照顾子女,以及期望学校可以协助管教.儿童缺乏礼貌,可能只是成长环境下出现的其中一个问题.
香港聘用家佣成风,不少普通家庭,由於夫妇都要外出工作,唯有雇用外佣协助,这些家庭虽然不是大富之家,但小朋友自小有佣人照顾成长,容易养成倚赖性格,不擅独立解决问题.从家佣角度,小孩子是服务对象,有需要照顾周到,小朋友衣来伸手,饭来张口,成为份内之事,自然不觉得需要多谢,家佣也不会作出要求.
要改变这种情况,最好当然是父母能够亲自教导,或至少增加与子女接触时间,然而,另外要改变家佣与子女的关系,譬如向家佣明言,要求子女必须自行照顾生活上某些需要,同时还要向子女说明规则,协议遵守.雇主与佣人的相处,同样是身教的教材.如果雇主能够适当尊重外佣,子女看在眼中,自然明白尊重他人的重要.
其实,如何照顾儿童的知识有很大需求,而且涉及儿童心理等很多因素,未必人人可以自行掌握,家教组织可以考虑收集相关的实用资讯,加以宣传推广,方便家长参考.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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